鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-21 13:04

美國總統川普主張有權買下格陵蘭、 對歐洲提出關稅威脅後，美國長天期公債遭到重創，30 年期美債殖利率周二 (20 日) 創下 7 月 11 日以來單日最大漲幅，顯示市場對關稅可能推升通膨的影響感到擔憂。

川普計劃自下個月起，對八個歐洲國家的進口商品加徵 10% 關稅，6 月起再提高到 25%，直到美國能控制格陵蘭。

這番話引發美國長天期公債遭到猛烈拋售，殖利率反向竄升，10 年期公債殖利率周二美東交易時段一度上升 8.1 個基點，盤中最高觸及 4.31%，終場收在 4.29%，創五個月新高。30 年期更慘烈，殖利率一度上升 11.2 個基點至盤中高點 4.95%，終場收在 4.92%，創逾四個月高點，那時的背景是美國與加拿大、歐洲的貿易戰疑慮再起。

債市的震盪，反映從美國延伸至歐洲、日本的全球地緣政治不確定性，也有人拿來與三年多前英國所爆發的市場動盪相提並論。

瑞士數位銀行與線上交易平台 Swissquote 的資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，10 年期殖利率周二突破 4.25%，部分原因在於「市場傳出歐洲可能會『把美國資產武器化』——沒錯，用的就是『武器化』這個詞——以反制川普激進的貿易與地緣政治政策」。

例如，丹麥退休基金 AkademikerPension 據悉計劃在本月底前撤出其持有的美國公債部位。該基金投資長 Anders Schelde 周二說：「美國基本上不是一個好的信用主體，長期來看，美國政府的財政並不可持續。」

為何重要

殖利率上升直接導致房貸、貸款與企業融資成本增加。對消費者與投資人而言，持續的市場焦慮可能導致經濟活動放緩，讓家庭支出壓力增加。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 指出，格陵蘭議題並非唯一因素，全球債市呈現「更廣泛的看跌氛圍」。投資人通常在看到政策風險——例如赤字增加、關稅或過度刺激政策——可能推升通膨時，選擇拋售政府債券。

透過拋售債券，他們迫使政府支付更高利率以補償風險，最終推高家庭與企業的借貸成本。

過去，美債拋售曾迫使川普改變部分政策。例如：

4 月，因債市大幅拋售，他調整「解放日」關稅。

7 月，在市場反對下，他收回解雇聯準會 (Fed) 主席鮑爾的打算。



法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 資深美國經濟學家 Guneet Dhingra 說：「近期發展顯示，美國殖利率在未來幾個月更可能上揚而非下滑。」他預測，今年的 10 年期美債殖利率將升至 4.5%。

「完美風暴」

投資人周二透過債市來表達對從美國延伸至歐洲與日本的全球地緣政治不確定性的擔憂。這些憂慮集中在美國資產可能持續遭到拋售的風險，以及可能出現廣泛債市危機的疑慮，並引發與 3 年多前英國所爆發的市場動盪相提並論。

加拿大多倫多 AGF Investments 固定收益與外匯主管 Tom Nakamura 表示，美國公債市場往往反映「許多不同觀點。在壓力時期或全球性疑慮升溫時，它可能成為各種因素宣洩的避雷針」。

道明證券 (TD Securities) 美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 認為，債市正面臨「完美風暴」。

原因在於，日本債市投資人財政擴張前景的擔憂，正外溢到美國債市，而在歐洲退休基金日本、美國債券都有投資且反之亦然的情況下，全球市場連動度高。

Goldberg 表示，美國近期經濟數據「強勁」，讓聯準會 (Fed) 少了降息的理由。雖然目前市場仍押注下半年會有兩次各 1 碼 (25 個基點) 的降息，但也有分析師如今認為，Fed 2026 年可能不會再降息。

如果市場預 Fed 未來十年維持較高利率，10 年期殖利率通常會上升，房貸利率也會跟著提高，買房或再融資成本也會增加。

再次「拋售美國」？

為了反制美國的壓力與關稅，歐洲官員可能徵收關稅，也可能選擇拋售部分美債。

去年 4 月，川普以激進的關稅政策震撼市場時，曾引發「拋售美國」交易，但很快消退，當時全球投資人仍選擇持有美國公債，把閒置資金存放在這個龐大的資產池中賺取獲利。

道明證券的 Goldberg 指出，歐洲投資人若想撤出美債，選擇有限，但部分人可能會減少購買或選擇賣出。

AGF Investments 的 Nakamura 表示，美國公債市場「仍是全球最大、流動性最高的市場」，也是「金融體系運作中許多關鍵機制的核心」。他說：「雖然邊際上會有這些擔憂，但要讓這樣的角色實質性地被削弱，將是一個非常漫長的過程。在真正擔心美國公債出現長期、持續性拋售之前，還有很長的路要走。」

貝森特呼籲冷靜

美國財長貝森特 (Scott Bessent) 試圖緩和緊張情緒，他周二表示：「各國最糟的做法就是與美國對抗。」他回憶，去年 4 月川普關稅計畫引發的「恐慌」曾引發反制。