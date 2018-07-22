鴻海本周將除息 可望再為台股注資金活水

鴻海 (2317-TW) 除息將於周三 (25 日) 登場，今年每股配發 2 元股息，預計共將發出 346.57 億元現金股利。其中董事長郭台銘個人持股約 16.21 億股，預計將有 32.43 億元現金股利落袋。

鴻海去年每股純益 8.01 元，股東會通過每股配發現金股利 2 元，配發率約 24.9%，除息交易日 7 月 25 日，共計發放 346.57 億元現金股利預計，將於 8 月 24 日全數發放，以董事長郭台銘個人持股 162 萬 1848 張計算，將可領到約 32.43 億元。

此外，市場推測，下半年鴻海有機會囊括 OLED 版 iPhone 新機訂單，營運動能可期。外資也搶在除息前一周進場佈局，近 5 個交易日買超 29181 張，也為連續 6 日買超。以目前外資鴻海持股 763 萬 4529 張計算，也約有 152.69 億元的股利進帳。

在除息後，鴻海也將現金減資 2 成，屆時每股將退還給股東現金 2 元，持續為台股注入資金活水。

鴻海第二季受惠消費性電子產品需求拉抬，加上美元轉強，單季營收合併營收 1.08 兆元，季增 5.2％、年增 17.78％，淡季不淡；累計上半年合併營收 2.1 兆元，年增率 11.31％，雙雙創下同期新高。