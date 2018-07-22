〈榮化將下市〉KKR斥478億元收購全數股權 最快年底前完成交割下市

榮化 (1704-TW) 今 (22) 日召開重訊，宣布與國際投資機構 KKR 簽署股份轉換協議。KKR 將以每股 56 元(含息 2.9 元)、溢價約 17.28%，收購榮化 100% 已發行的股份，收購總金額高達新台幣 478 億元(約 15.6 億美元)。榮化表示，待臨時股東會通過私有化、相關主管機關核准後，預計年底前完成交割並終止上市。

榮化此次股份轉換案由 KKR 旗下亞洲第三資金（Asia Found III）提出，將以含息每股 56 元 (不含息 53.1 元) 的價格，收購榮化公開流通的股份。遵循股權轉換條件及依法核準，預計於 2018 年第 4 季完成。在股份轉換提案通過後，榮化將成為私有化公司，股票也將下市。

榮化表示，交易提案已由獨立董事所組成的審計委員會加以評估，並獲董事會一致通過，總市值高達新台幣 478 億元 (約 15.6 億美元)。

以榮化前一交易日收盤價 47.75 元計算，KKR 此次收購價格約溢價 17.28%；若以榮化前 30 日、90 日與 180 日的平均收盤價格，溢價比分別達 19.2%、23.0% 及 24.3%。

榮化指出，經過會計師提出的價格合理性報告顯示，公司股價的合理範圍介於新台幣 51.91-55.01 之間，因此 KKR 所提扣除股息後每股 53.1 元的價格應屬合理。

一旦完成股份轉換，KKR 將成為榮化最大股東並掌有絕對控股權，公司創始股東家族特定成員皆參與這項合作案。榮化也預計將於 9 月 10 日召開股東臨時會，討論私有化的提案。