〈財報搶先看〉美銀美林靠基本面撐腰 數位化更是降低成本

利率上升和大規模減稅使得美銀美林 Bank of America (BAC-US) 第 2 季度利潤增長了 33%，成為受益於強勁經濟環境的最新美國大銀行。

美銀美林週一 (16 日) 股價上漲 4.31% 來到 29.78 美元。

美銀美林股價日線趨勢圖

執行長 Brian Moynihan 在 2010 年任職後，再次的穩固了企業財報，顯示該銀行未來近幾個季度的強勁跡象。Moynihan 提到，在該行轉換至數位模式，利潤將再次更上一層樓，「我們的成本也因此降低，手續更是自動化」。

美銀美林數位化成效好 / 圖：美銀美林

上週五 (13 日)，摩根大通 JPMorgan (JPM-US) 和花旗集團 Citigroup (C-US) 第 2 季度也實現了雙位數的利潤成長。富國銀行 Wells Fargo (WFC-US) 因多次一次性款項而暫時無法逆轉財報。

Evercore ISI 的銀行分析師 Glenn Schorr 寫道，美國銀行的收益幾乎是投資人所期望的，貸款年增率 2%，而存款年增率近 4%。

此外，美銀美林也將開支削減了 5%。除會計調整外，交易收入從去年第 2 季度的 33.69 億美元成長近 7% 至 35.96 億美元。

唯一的缺點便是投資銀行的費用收入，與去年同期相比下降了 7%。

總部位於美國北卡羅來納州美銀美林第 2 季財報顯示：

利潤從去年同期的 51.06 億美元上升至 67.84 億美元。

每股純益 EPS 為 0.63 美元，較分析師預期的每股 0.57 美元高。

營收從去年同期的 228.29 億美元降至 226.09 億美元。去年同期業務有一次性收益，如收益去除後年增率為 3%。

14 季度的正數經營槓桿

美銀美林數位戰打的漂亮 / 圖：美銀美林

美國聯準會 Fed Reserve 的利率上調提供了銀行業的重大回溫。銀行業通過他們支付的存款利息和他們收取的貸款利率差額獲利，而本季度聯準會已在 3 年內第 7 次上調基準利率。

銀行已經能夠從加息中獲得大部分收益，因為客戶並沒有廣泛提升貸款的業務。

整體而言，美國銀行第 2 季度對美國計息存款的支付率為 0.38%，而第 1 季度為 0.30%。在其零售銀行部門，該銀行支付了微不足道的 0.05% 利息，遠遠低於聯準會給出的 1.75% 至 2.00% 水位。

分析師稱，由於殖利率曲線趨於平緩，也就是短期和長期國債收益率差異縮小，使投資者對銀行業越來越擔心。更平坦的殖利率曲線對銀行來說可能是壞事，也可能預示著經濟面臨的問題。

美銀美林財務長 Paul Donofrio 提到，雖然曲線會對未來財報產生影響，但美銀美林與同業都較受短期利息影響，而非長期利率，因此現在了曲線的破壞。