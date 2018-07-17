騰訊(00700-HK)ADR跌港交所(00388-HK)軟 匯豐控股(00005-HK)俏

美股收市個別發展，港股ADR指數收報28479點，跌59點。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報380.2元，較港收市跌1.2元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.56元，較港收市升1.26元；港交所(00388-HK)ADR收報233.31點，較港收市跌0.49元。
內銀內險股受壓，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.87元，較港收市跌0.05元；工商銀行(01398-HK)收報5.53元，較港收市跌0.05元；中人壽(02628-HK)ADR收報19.73元，較港收市跌0.11元。
國際油價下跌4%，中海油(00883-HK)ADR收報12.7元，較港收市跌0.3元；中石油(00857-HK)ADR收報5.61元，較港收市跌0.11元；中石化(00386-HK)收報6.96元，較港收市跌0.12元。
至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.04元，較港收市跌0.01元；聯通(00762-HK)ADR收報9.45元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.57元，較港收市無升跌。
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