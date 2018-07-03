黎明前的黑暗正在開啟——美銀美林CIO的八張圖

現在美股牛市已經第九年了。 它始於 2009 年 3 月 9 日，當時美國股市在大蕭條以來最嚴重的市場崩盤後終於停止下跌。它現在是歷史上第二長的牛市，經歷了各種各樣的恐懼和衝擊，從戰爭和颶風到政府關閉，歐洲債務危機，恐怖主義和核戰爭威脅。

面對第二大牛市，摩根士丹利的首席跨資產策略師 Andrew Sheets 多次敦促客戶謹慎投資。同時美銀首席投資官邁克爾 · 哈奈特（Michael Hartnett）在他最新報告中為讀者展示了八張「黑暗圖表」。表示他不看好金融資產，預測未來股票市場波動頻繁，殖利率低，債券也會出現小幅虧損。2018 年的現金，商品和美元相對較強。

哈奈特形象地展示了他的八張「黑暗圖表」，其中列出了他看跌的主要原因，包括：

• 量化收緊使流動性在 6-8 個月內呈負增長，

• 貿易戰使美國的關稅達到 20 世紀 70 年代中期以來的最高水平，

• 主要指標每股盈利 (EPS) 繼續走弱，

• 德國的財政刺激政策與歐央行的矛盾，

• 美債殖利率曲線出現倒掛

1. 量化緊縮：G3 中央銀行資產購買額為 1250 億美元，遠低於 2017 年的 1.5 兆美元; 哈奈特預測流動性增長在 6-8 個月內會變為負值。從下圖 2 可以看到央行收緊貨幣，流動性變差，基礎利率飆升是 29 年大蕭條 00 年科技泡沫 07 年次貸危機這類事件的前兆。所以央行量化緊縮可以看成經濟下行的信號。

2. 貿易戰：美國新關稅將把美國保護主義提升到自 20 世紀 70 年代以來最高水平; 對中國（2000 億美元），汽車（3500 億美元），北美自由貿易區（6900 億美元）的進一步行動將提高關稅收入占總進口量的百分比，達到自 1946 年以來的最高水平（圖 3）。高關稅對想要穩定或改善營收的美國企業是有害無利的，不樂觀的財務指標必然影響其股票市場的表現。

3. 利潤峰值：韓國出口這一指標被高盛稱作 「煤礦中的金絲雀」 ，因為它不僅最早發布數據，而且與其他亞洲國家的出口增長以及全球每股收益高度相關，是經濟學家和金融機構預測未來經濟走勢的最重要指標。由圖 4 可看出，2018 年全球每股盈利預測強勁（15.5％），但 2019 年下滑（從 4 月的 10.4％下降 9.4％）; 韓國出口指標繼續走弱。

4. 德國的財政刺激政策與歐央行的矛盾：德國的財政刺激政策將增加經濟活動和通膨，從而促使歐洲央行考慮收緊貨幣政策以防止經濟過熱。 歐元區利率上升不僅使得借貸對歐盟所有成員國變得昂貴，使歐元升值，損害整個歐元區的出口商。這對困難重重的南歐經濟會有破壞性影響。也是歐央行現在想竭力避免的狀況（注意德國經常帳戶盈餘占 GDP 的 8％，同時地理緊靠德國的義大利青年失業率大於 33％ - 圖 6）。哈奈特認為，歐洲央行緊縮政策註定要失敗，正如日本過去 30 年的情況一樣（意味著 2030 年歐洲央行政策利率為 8 個基點 - 圖 5）。

5. 債券殖利率曲線：收益曲線描述不同成熟期（30 天 - 30 年）的美公債券當前殖利率，更暗含了投資者對未來市場環境及收益的預期。此曲線一般情況下呈左到右上升趨勢，表示投資者對市場態度積極樂觀。而目前美國公債收益曲線是自 2007 年 9 月以來最平緩的。由圖 7 分析可得，當 10 年與 2 年美債收益利差趨近 0 時，有很大可能性出現經濟衰退。聯準會研究也發現，過去美國六次經濟衰退都發生在殖利率曲線倒掛之後。

看到這裡，大部分人會覺得美銀哈奈特會推薦投資者選擇擅長熊市操作的交易員。但也不完全是。哈奈特稱現在矛盾之處在於，其實許多潛在的下行因素似乎已經被考慮在定價中，因此，會誘發投資者在接下來數月里買入股票持多頭倉位。

• 美銀牛市和熊市指標從 1 月份的 8.6 下跌至 2.9，為兩年來的最低點，接近 2016 年以來的首次買入信號（圖 8）。

• 自 2002 年以來，美銀牛市和熊市指標已發出 15 個「買入信號」; MSCI ACWI 的中位數回報率為 + 6.1％。