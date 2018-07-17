聯準會Kashkari：殖利率曲線趨平 為應暫緩升息跡象

美債殖利率曲線在 16 日持續趨平至 11 年以來的新低點，明尼亞波利斯 (Minneapolis) 的聯準會主席 Neel Kashkari 提出擔憂，認為 Fed 或許該暫緩升息腳步，不應冒恐觸發經濟衰退的風險，但其餘聯準會成員仍持鷹派作風，支持穩定升息步伐。

週一 (16 日)，10 年期美債殖利率為 2.8637%，2 年期美債殖利率為 2.6111%，殖利率利差縮窄至 25.26 個基點。

10 年期與 2 年期美債殖利率利差來到 11 年以來新低水平

Kashkari 今年沒有利率政策投票權，但仍是 FOMC 委員會的一員，他於週一表示，殖利率曲線趨平意味著利率已接近自然利率，若持續升息，導致殖利率曲線趨平，將會使經濟成長受阻，從而引發經濟衰退。

聯準會今年已升息兩碼，而失業率來到歷史低水平 4%，經濟受到稅改政策以及政府支出計畫的刺激，預期將進一步成長，因此聯準會預計今年將再升息兩碼。

過去歷史上，殖利率曲線倒掛為經濟衰退的前兆之一，因此身為聯準會極少數的鴿派成員，Kashkari 建議，現階段應暫緩升息，若通膨預期提升，或是實際成長前景上修，聯準會隨時可再度進行升息。

其他聯準會成員較不擔憂殖利率曲線倒掛問題，他們認為，若升息步伐太過緩慢，使得通膨失去控制，才是真正的風險。