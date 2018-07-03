連續23個月成長還不夠 Wynn及博弈類股被美銀美林降級

澳門的博彩收入數據連續第 2 個月低於預期，賭場飯店商永利 Wynn Resorts (WYNN-US) 及其他賭場類股週一 (2 日) 走低。分析師表示，澳門經濟放緩是永利投資者面臨的最大風險之一。

永利 Wynn 股價週一收盤下跌 7.89% 來到 154.14 美元。

永利股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

澳門為全球最大的賭場博弈中心之一，6 月份博彩收入增長 12.5% 至 27.8 億美元，遠低於市場普遍預期的 18%。5 月博彩收入增長 12.1%，也未達到分析師目標的 17%。

美銀美林 (BAC-US) 分析師 Shaun Kelley 表示，世界杯可能會在一定程度上擾亂賭博活動，但澳門也可能出現更持久的逆風，認為從 2016 年開始的金融緊縮及政策刺激措施的減緩最終將開始影響市場，這可能會對 VIP (特別客戶) 的增長產生影響。

富裕的 VIP 賭客對的高端澳門賭場尤其重要。貴賓收入的放緩促使 Kelley 將永利的 2018 年 EBITDA 下調 3%。同時，Kelley 也將其股票的目標價格從 205 美元下調至 180 美元，維持「中性」評級。

Kelley 也將澳門賭場運營商拉斯維加斯金沙集團 Sands (LVS-US) 的評級從「買入」下調至「中性」。金沙集團股價週一收盤下滑 6.65% 至 71.27 美元。賭場營運商 MGM (MGM-US) 週一股價也下跌 3.00% 至 28.16 美元。

Sands 股價日線趨勢圖

在整個第 2 季度裡，澳門的博彩收入增長了 17%，低於 2018 年第 1 季度和 2017 年第 4 季度的 20% 增長率。

自 2014 年中國政府打擊洗錢後，去年為澳門首度全年收入成長，連續 23 個月成長。2017 年澳門博彩收入增長 19.1%，今年迄今為止成長約 18.9%。

雖然最近的趨勢令永利投資者感到不安，但 Kelley 表示，5 月和 6 月的下滑可能只是暫時的，認為歷史上第 2 季度具有「連續的季節性因素」，認為 8 月份或之後可能獲利會反彈。

永利及 Sands 超過 50% 的營收都來自於澳門，而 MGM 的澳門營收大約佔整體的 21%。