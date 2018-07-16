港股午盤跌0.17% 中興、恒大健康漲17% 小米挫2.33%

恒指今 (16) 日開高走低，截至午盤，恒指跌 0.17%，報 28477.73 點。國企指數跌 0.74%，報 10667.33 點；紅籌指數跌 0.36%，報 4296.45 點，成交量港幣 404.95 億元

內房股再度走低，融創中國 (1918-HK) 跌 4.56%，碧桂園 (2007-HK) 跌 3.07%，恒大 (3333-HK) 跌 2.56%。監管層嚴控銀行信貸和信託資金違規進入房地產市場，房企融資難度越來越大，尤其是中小房企尤嚴峻。

美國商務部工業和安全局 (BIS) 解除出口禁令，結束長達 3 個月之久的制裁，中興通訊 (0763-HK)H 股大漲 17.32%，報港幣 16.12 元；中興 A 股則奔漲停。

滬深兩交易所上週六 (13 日) 突然向不同權股份落閘，暫時不容許大陸資金循港股通投資此類股份，小米 (1810-HK) 開盤急挫 7%，現跌 2.33%，報價港幣 20.95 元，雷軍身家降為 189 億美元。

許家印探訪 FF 美國工廠，今年 6 月入股法拉第未來 45%、成為第一大股東的恒大健康 (0708-HK) 今日大漲，截止發稿，漲 16.33%，報港幣 9.33 元，股價再創新高，總市值超港幣 800 億元。

盤中，中國國統局發佈今年第二季 GDP 成長 6.7%，與預期相符，上半年 GDO 成長幅度年增 6.8%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，近 2 週市場對的中美貿易戰的擔憂開始降溫，港股市況趨穩，A 股亦見反彈。美國擬再對總值 2000 億美元的中國貨品加徵關稅，由於要先在國內作諮詢，最快 8 月底才有結果，市場或暫時將貿易戰放在一邊，若 A 股持續反彈，港股走勢未必太差。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 0.19 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 2.54 億元；深股通淨流入人民幣 5.81 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 0.95 億元。

滬股通中資金流入最多的是長江東信，淨流入人民幣 7204 萬元 ，其次為中國軟體、中科曙光、上海機場、南京新百。資金流出最多的綠色動力，淨流出人民幣 2.22 億元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入人民幣 4.78 億元，其次為中國長城、宋城演藝、北斗星通、超圖軟體。資金流出最多的京東方 A，淨流出人民幣 1.91 億元。