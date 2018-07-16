統計局：1-6月全國房地產開發投資同比名義增長9.7%

7月16日從國家統計局獲悉，2018年1-6月份，全國房地產開發投資55531億元，同比名義增長9.7%，增速比1-5月份回落0.5個百分點。其中，住宅投資38990億元，增長13.6%，增速回落0.6個百分點。住宅投資佔房地產開發投資的比重為70.2%。

1-6月份，東部地區房地產開發投資30194億元，同比增長10.8%，增速比1-5月份回落0.5個百分點;中部地區投資11839億元，增長11.4%，增速回落1.9個百分點;西部地區投資11454億元，增長4.2%，增速提高1.4個百分點;東北地區投資2044億元，增長17.7%，增速回落2.2個百分點。

1-6月份，房地產開發企業房屋施工面積709649萬平方米，同比增長2.5%，增速比1-5月份提高0.5個百分點。其中，住宅施工面積487933萬平方米，增長3.2%。房屋新開工面積95817萬平方米，增長11.8%，增速提高1個百分點。其中，住宅新開工面積70611萬平方米，增長15.0%。房屋竣工面積37131萬平方米，下降10.6%，降幅擴大0.5個百分點。其中，住宅竣工面積25962萬平方米，下降12.8%。

1-6月份，房地產開發企業土地購置面積11085萬平方米，同比增長7.2%，增速比1-5月份提高5.1個百分點;土地成交價款5265億元，增長20.3%，增速提高4.3個百分點。

商品房銷售和待售情況方面，1-6月份，商品房銷售面積77143萬平方米，同比增長3.3%，增速比1-5月份提高0.4個百分點。其中，住宅銷售面積增長3.2%，辦公樓銷售面積下降6.1%，商業營業用房銷售面積增長2.4%。商品房銷售額66945億元，增長13.2%，增速提高1.4個百分點。其中，住宅銷售額增長14.8%，辦公樓銷售額下降3.2%，商業營業用房銷售額增長5.7%。

1-6月份，東部地區商品房銷售面積31596萬平方米，同比下降5.4%，降幅比1-5月份收窄1.3個百分點;銷售額36034億元，增長3.9%，增速提高1.8個百分點。中部地區商品房銷售面積21588萬平方米，增長12.8%，增速回落0.5個百分點;銷售額14476億元，增長27.0%，增速提高0.1個百分點。西部地區商品房銷售面積20621萬平方米，增長10.0%，增速提高0.1個百分點;銷售額14008億元，增長28.2%，增速提高1.4個百分點。東北地區商品房銷售面積3338萬平方米，下降1.1%，1-5月份為增長3.3%;銷售額2428億元，增長14.1%，增速回落4.8個百分點。

6月末，商品房待售面積55083萬平方米，比5月末減少927萬平方米。其中，住宅待售面積減少642萬平方米，辦公樓待售面積減少47萬平方米，商業營業用房待售面積減少168萬平方米。

1-6月份，房地產開發企業到位資金79287億元，同比增長4.6%，增速比1-5月份回落0.5個百分點。其中，國内貸款12292億元，下降7.9%;利用外資28億元，下降73.1%;自籌資金25541億元，增長9.7%;定金及預收款26123億元，增長12.5%;個人按揭貸款11524億元，下降4.0%。

此外，6月份，房地產開發景氣指數(簡稱“國房景氣指數”)為101.68，比5月份提高0.09點。

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