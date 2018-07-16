中興發盈警 但出口解禁令股價狂飆逾10%

美國商務部工業和安全局 (BIS) 解除出口禁令，結束長達 3 個月之久的制裁。中興通訊 (0763-HK) 今 (16) 日開盤大漲 5.53%，此後漲幅不斷擴大，一度漲近 10%，儘管中興發出盈警，截至 10 左右，H 股仍漲 10.917%，報港幣 15.24 元；A 股 (000063-CN) 也漲 10%，報人民幣 15.51 元。

圖：新浪財經

BIS 發公告指出，中興已繳納 14 億美元罰款的最後款項，商務部解除對其的禁售令。中興將可重新向美國公司購買關鍵零部件，恢復運營。

中興在北京時間 7 月 14 日 6 點 33 分，啟動了之前早已預備的 T0 業務重建計畫，開始全面恢復全球業務。從 13 日晚開始，員工就陸續來到工作崗位上。首個訂單來自中興墨西哥的終端業務線。

7 月 14 日消息，中興通訊官方微博今天清晨發了一條消息並配上四張圖文，分別是出發 (行李箱，出發)、何懼 (拳頭，鼓氣加油)、重燃 (星塔，照亮前行的路) 與感恩 (一棵大樹，風雨同行)，具體文字是：滿懷信心再出發，何懼道阻且長，重燃中興之光，感恩風雨同行！

中興上週末向合作夥伴、供應商等發送《合作夥伴信函》，稱因禁令而導致延期的合作活動，中興將調集所有資源，全力追趕進度。

美方發聲明指，根據雙方達成的協議，美國行政部門未來還可密切監控中興營運。中興若未來發生其他違規事件，美方可以啟動長達 10 年的禁令。

另外，中興同時發盈警，預期截至今年 6 月底止上半年扭盈為虧，錄得巨額虧損人民幣 70 億元至 90 億元 (約港幣 80 億至 105 億元)，主要由於受早前經營活動無法進行導致經營損失及撥備，以及被美國處以 10 億美元之罰款。