淨息差有望擴大 瑞銀：港銀評級2升1降 首選中銀香港

瑞銀發表研究報告指出，美國聯準會 (Fed) 自 2015 年 12 月以來已升息 7 次，但受銀行體系流動性充裕影響，港息仍然維持低位。而自 Fed 6 月議息會議顯示局方正轉向「鷹派」，該行預期港息將緊貼美息走勢，預計港銀有機會受惠。

瑞銀預測 2018 至 2020 年香港銀行淨息差有望擴闊 11 至 34 個基點，意味著 2020 年稅後溢利有望增長介於 5% 至 14%。瑞銀指出，上半年銀行同業拆款利率 (Hibor) 及綜合利率差距擴大，對港銀存款利差有好處。

圖：香港銀行公會

該行指出，在所覆蓋的香港銀行中，有 2 家提升了評級，1 家下調了評級，認為現時行業估值高於歷史平均，故不見吸引，而中銀香港 (2388-HK) 為該行首選，主要因為其估值相對便宜，而短期內其貸款增長有潛在上行空間，評級由「中性」升至「買入」，目標價港幣 43.2 元。

另外瑞銀將恒生銀行 (0011-HK) 評級由「賣出」升至「中性」，目標價港幣 203.6 元，認為可受惠于利率上行，但估值略嫌太高，未能提供太多上行空間。

而東亞銀行 (0002-HK) 評級則由「中性」降至「賣出」，目標價港幣 25.8 元，認為東亞正在復甦之路，但其回報較低，股價並不合理。

隨大盤疲軟，截至今 (16) 日 14:24，中銀香港跌 1.097%，報港幣 36.05 元；恒生銀行跌 0.697%，報港幣 199.6 元；東亞銀行跌 0.637%，報港幣 31.2 元。

