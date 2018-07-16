滬深關北水 港股通不能買小米 市場受驚今料跌1成

在香港首隻「同股不同權」股份小米集團 (1810-HK) 上市一星期，並相繼獲香港及國際指數迅速納入其中，股價更由破底反彈至累升 27%。不過，滬深兩交易所上週六 (13 日) 卻突然向不同權股份落閘，暫時不容許大陸資金循港股通投資此類股份，消息令市場大為震驚，並預計小米今 (16) 日或會急挫 1 成。

據滬深交易所在網站上發佈的通知，自 2018 年 7 月 16 日起，恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生綜合小型股指數的成份股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的，暫不納入「滬港通」和「深港通」下的港股通股票範圍，其他股票調入調出正常進行。

香港在推出「同股不同權」時，亦一併開放已在海外上市的大中華企業來港作第二上市，市場人士認為目的在於吸引有同股不同權架構的科網公司，例如阿里巴巴 (BABA-US)、京東(JD-US) 等來港第二上市，方便吸納大陸資金透過「港股通」投資在這些科網巨擘。

他們在美國掛牌已可融資美元，而且估值亦較香港股市高，香港的集資功能對他們無吸引力，只是「北水」一途較可取，但這次「港股通」向非同權股落閘，「北水」截流，會大大打擊這類公司來港第二上市的興趣，影響香港推行同股不同權成效。

港交所 (0388-HK) 在官網發佈公告稱，一直努力在第一家不同投票權架構公司在港上市前，能夠與大陸交易所就這類公司納入合資格證券達成共識。認為這類公司應該盡早納入互聯互通，主要原因是新經濟公司已成為中國經濟轉型發展的新動力，應該盡快滿足更多這類公司到兩地資本市場融資的新需求，促進中國經濟的發展和轉型，讓資本市場更有效地服務實體經濟。而香港市場就接納這類公司上市，已制定了全新的規則和具有針對性的投資者保護措施，一般市值達港幣 400 億元的公司才可上市，這一門檻高於現有 74% 的港股通標的市值。

港交所強調，將繼續與大陸監管機構及交易所保持緊密溝通，以期早日將不同投票權架構公司納入港股通，為大陸投資者提供投資新經濟公司的渠道。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才接受《星島日報》訪問時表示，相信是由於中美貿易戰所引起的市場波動，令大陸交易所對風險提高警覺，在此考慮下才決定暫不讓大陸投資者參與不同股權的股份買賣。

他認為，由於香港市場逾 7 成投資者為機構投資者，而大陸市場散戶佔 8 成，加上香港一向奉行自由市場，而大陸仍傾向穩定可控，故理解內地交易所在風險管理上考慮估計待市況穩定下來，而小米等不同權股份在市場上有正式表現後，相信大陸監管機構會逐步納入不同股股份。

香港《文匯報》引枋香訊匯證券行政總裁沈振盈分析，他認為小米今日下調的機會很大，除了是「北水」未能流入，亦因早前股價被炒得太高，他料該股將回落至港幣 17 至 20 元水平。

不過，資深投資銀行家溫天納表示，由於小米獲納入了富時指數，外國基金也要作配置，或對股價有一定支持。若小米真的具投資價值，相信即使沒有港股通，大陸的資金同樣有辦法來港買股。