中美晶積極佈局太陽能電廠 下半年發展第三隻腳

太陽能矽晶圓廠中美晶 (6244-TW) 積極佈局太陽能電廠，今年目標裝置量上看 100MW(百萬瓦)，而太陽能產業市況近來雖受到中國 531 新政衝擊，但中美晶總經理徐秀蘭表示，下半年最重要的功課是思考中美晶未來走向與新產品策略佈局，也將積極發展除環球晶 (6488-TW) 外的第三隻腳。

中美晶今 (6) 日受惠佈局太陽能電廠的潛在收益，加上矽晶圓題材帶動下，股價逆勢走揚，盤中上漲逾 1%，力拚站回五日線。

中美晶已建置完成全台首座太陽能發電校園球場，並於日前併聯發電，每年可貢獻約 125 萬度發電量，今年目前為止裝置量已達約 30MW(百萬瓦)，年底前目標總裝置量上看 100MW。

除鳳翔國中外，中美晶位於矽品精密中科廠建置的半導體廠區最大太陽能電站，已於 5 月併聯發電，該電站發電容量 2.8MW，每年可貢獻超過 350 萬度量，相當於 1000 戶家庭每年用電量。

中美晶總經理徐秀蘭日前在股東會後表示，太陽能電廠市況仍健康，但受到國際政經問題因素影響，目前海外電廠佈局較為謹慎保守，以國內電廠市場為主，將全部資源投注台灣市場，爭取更多項目。據悉，中美晶今年為止裝置量已達約 30 至 40MW，目標為年底前總裝置量達 100MW。

近來太陽能市況受到中國 531 新政衝擊，徐秀蘭表示，已暫時將矽晶圓產線人力轉調至半導體業務工作，下半年最重要的功課便是思考中美晶未來走向與新產品策略佈局，也將積極發展中美晶的第三隻腳。

若投資人看好中美晶後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：南中美晶國泰 7A 購 01(735711-TW)、中美晶富邦 7A 購 01(735893-TW)、中美晶元大 7A 購 03(736202-TW) 等。

中美晶相關權證。資料來源：鉅亨網整理