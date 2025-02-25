環球晶認列世創評價損失 去年Q4年減近9成 EPS 0.87元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-25 20:23

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矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (25) 日公告財報，由於認列 Siltronic AG 股票及以該持股發行之海外附認股權公司債的評價損失，去年第四季稅後純益 4.79 億元，季減 83.8%，年減 89.2%，每股稅後純益 0.87 元，創 31 季新低，全年累計則為 21.06 元，為六年來低點。

環球晶去年第四季營收 163.43 億元，季增 3%，年減 2.5%，毛利率 30.1%，季增 0.1 個百分點，年減 4.4 個百分點，營益率 21.9%，季增 1.7 個百分點，年減 1.5 個百分點，稅後純益 4.79 億元，季減 83.8%，年減 89.2%，每股稅後純益 0.87 元。

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環球晶去年營收 626.26 億元，年減 11.4%，毛利率為 31.6%，年減 5.8 個百分點，營益率 22.5%，年減 5.9 個百分點，稅後純益為 98 億元，年減 50.2%，淨利率 15.7%，年減 12.3 個百分點，每股稅後純益 21.06 元。

環球晶指出，去年稅後淨利與每股盈餘 (EPS) 較 2023 年衰退主要受持有 Siltronic AG 股票及以該持股發行之海外附認股權公司債 (Exchangeable Units) 的評價變動影響，公司合計持有 Siltronic AG 13.67% 流通在外股數，此投資依國際會計準則 (IFRS)，帳列為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產，並依 Siltronic 股價波動認列評價損益。

由於 2024 年 Siltronic 股價走低，環球晶據此認列評價損失，影響當期財報表現，此外，為將資金靈活運用，環球晶圓於 2024 年第一季發行 3.452 億歐元之海外附認股權公司債，並以所持有之 Siltronic AG 股份作為交換標的，此類公司債依會計準則須按公允價值衡量，並隨市場變動認列評價。

惟前述評價變動無關現金流動，若排除此非本業營運相關之評價影響，環球晶圓 2024 年稅後淨利率將調整為 27.2%，EPS 達 28.97 元，展現穩健的本業獲利能力。

環球晶補充，雖受 Siltronic 股價下跌、產品平均銷售單價 (ASP) 下滑、台灣電費大幅上漲、擴產而致折舊攤提金額增加、2023 年營收創歷史新高而基期墊高等導致 2024 年營收與獲利較去年下降，但 2024 年營收表現仍逐季穩步向上，創連續三季成長。

展望 2025 年，由於目前全球政經局勢尚充滿許多不確定因素，客戶多持審慎觀望態度，隨全球政經情勢逐漸明朗，環球晶圓 2025 年也有望呈現逐季翻揚走勢。

環球晶今日董事會也通過 2024 年下半年度的現金股利發放案，2024 年下半年擬配發每股 6 元現金股利，配發總金額為 28.7 億元，除息基準日為 7 月 22 日，股利發放日為 8 月 15 日。若計入上半年已發放的每股 5 元、總金額 23.9 億元之現金股利，全年共將發出每股 11 元、總金額 52.6 億元的現金股利。

此外，環球晶股東常會擬訂於 5 月 26 日上午 9 時假新竹科學園區科技生活館舉行。

環球晶指出，2025 年全球 GDP 預計維持穩健成長，但仍存在來自各國補貼政策、關稅貿易及匯率與利率變動等挑戰；美國經濟則受強勁勞動市場助力，持續展現韌性。半導體產業在上半年仍面臨庫存消化與關稅不確定性的風險，但隨著庫存水位下降及不確定性逐漸緩解，預計下半年復甦動能預期將更加明顯。受惠於平價 AI 模型帶動裝置滲透率、下游客戶擴張產能逐步開出和先進封裝由 2D 朝向 3D 異質整合演進，預期將進一步帶動更多的晶圓使用量，以支援技術創新。

在不斷變化的關稅緊張局勢和日益上升的運輸成本背景下，市場對在地解決方案的需求大幅增加，以因應地緣政治及貿易的可能風險。環球晶充分掌握半導體產業趨勢與市場契機，優先將資本支出投入於先進製程與特殊產品領域，在全球關鍵市場布局，使各營運據點能擁有在地供應之優勢，以在亞洲、美國、歐洲提供從長晶到磊晶的一站式解決方案，致力於成為客戶風險管理的最佳夥伴。

環球晶 2022 年宣布斥資千億的全球擴產計畫，目前大部分現有廠區擴建 (Brownfield projects) 已完工，並開始貢獻營收。此外，環球晶圓位於美國的新建廠區計畫 (Greenfield expansion) 順利進行，已進入樣品製作與交付階段，新產能將逐步提升，以滿足日益增長的半導體需求，強化美國本土的晶圓製造與在地供應能力。