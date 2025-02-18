SEMI：全球矽晶圓市場去年下半年回穩 動能延續至2025年
鉅亨網記者魏志豪 馬來西亞 2025-02-18 14:27
SEMI 國際半導體產業協會旗下矽產品製造商組織 (Silicon Manufacturers Group, SMG) 今 (18) 日於矽晶圓產業年終分析報告中指出，全球矽晶圓需求於 2024 年下半年擺脫 2023 年起的下滑走勢，重拾復甦動能，且動能可望一路延續至 2025 年。
SMG 指出，2024 年全球矽晶圓出貨量下降 2.7%，來到 122.66 百萬平方英吋 (million square inch, MSI)，晶圓營收同樣下滑 6.5%，至 115 億美元。
2024 年晶圓廠利用率和特定用途晶圓出貨量，受到部分高產量類別終端需求疲軟衝擊，整體庫存調整速度也隨之放緩。
SMG 主席、環球晶圓公司副總經理暨稽核長李崇偉指出，生成式 AI 和新資料中心建置一直是高頻寬記憶體 (HBM) 等最先進代工和儲存裝置成長的重要驅動力，但其他終端市場大多還未能從過剩庫存的影響中完全恢復，許多客戶的財報顯現工業半導體市場仍處於強勁庫存調整階段，對全球矽晶圓出貨造成一定的衝擊。
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