SEMI：全球矽晶圓市場去年下半年回穩 動能延續至2025年

鉅亨網記者魏志豪 馬來西亞 2025-02-18 14:27

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SEMI 國際半導體產業協會旗下矽產品製造商組織 (Silicon Manufacturers Group, SMG) 今 (18) 日於矽晶圓產業年終分析報告中指出，全球矽晶圓需求於 2024 年下半年擺脫 2023 年起的下滑走勢，重拾復甦動能，且動能可望一路延續至 2025 年。

SMG 指出，2024 年全球矽晶圓出貨量下降 2.7%，來到 122.66 百萬平方英吋 (million square inch, MSI)，晶圓營收同樣下滑 6.5%，至 115 億美元。

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2024 年晶圓廠利用率和特定用途晶圓出貨量，受到部分高產量類別終端需求疲軟衝擊，整體庫存調整速度也隨之放緩。