美國今起再次加徵10%關稅 中國出手反制了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-04 13:18

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美國政府宣布以芬太尼等問題為由，周二（4 日）起對中國輸美產品再次加徵 10% 關稅，中國國務院關稅稅則委員會旋即出手反制，對美國雞肉、小麥、玉米等進口商品加徵關稅。

中國國務院關稅稅則委員會周二發布公告，稱經國務院批准，自 3 月 10 日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，有關事項如下：

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一、對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵 15% 關稅。

二、對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵 10% 關稅。

三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

四、2025 年 3 月 10 日之前，貨物已從啟運地啟運，並於 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 4 月 12 日進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。

中國商務部周二也發布公告，稱根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將萊多斯公司等 15 家美國實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：

一、禁止向上述 15 家美國實體出口兩用物項；正在展開的相關出口活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。本公告自公布日起實施。

此外，中國商務部說，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定於 2 月 4 日將美國因美納公司（Illumina）列入不可靠實體清單，現決定對該企業採取以下處理措施：禁止其向中國出口基因測序儀。本公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行。本公告自公布日起實施。

中國商務部表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，中美展開廣泛、深入的禁毒合作，並取得顯著成效。

中國商務部稱，美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由，再次對中國輸美產品加徵關稅。這一做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型單邊主義、霸凌主義行徑。

中方多次闡明，美方單邊關稅違反世界貿易組織（WTO）規則，破壞多邊貿易體制，不僅解決不了自身問題，還會破壞中美經貿合作和正常國際貿易秩序。