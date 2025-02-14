〈中美環球展望〉2022併購失敗走向美國製造 環球晶選擇一條難走但對的道路
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-02-14 17:43
矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭表示，當時因為併購德國世創失敗，讓環球晶決定在美國全數投入自建先進製程產能，在現階段世界走向逆全球化甚至採關稅手段的背景下，當時的決定看起來是「選擇一條痛苦難走的路，但是對的成長道路」。
徐秀蘭說，「環球晶」名字是在 2011 年所取，當時取名是因公司在海外有很多廠區，希望每一個廠區都可直接供應給當地客戶，儘管當時的時空背景並未如現階段分裂，但現在看起來在地供應是跟同業不同且很關鍵的差異。
徐秀蘭回顧先前決策指出，環球晶過去十幾年的大成長都是藉由併購，而通常會賣掉的公司多半手頭較拮据，在這樣的情況下，這些公司對新設備、新技術與新產能擴充的投資意願不高，因此對環球晶來說，就面臨成長很快、但先進製程的比重相對較低的影響。
徐秀蘭說，若環球晶 2022 年成功併購德國世創，就要概括承受其新的、舊的設備與製程，一旦併購後，就沒有資源再去投先進製程，在現階段市場成長傾向先進製程、發展不均衡的情況下，當時全數投入自建先進製程產能是很正確的決定。
徐秀蘭坦言，正因當時的併購計畫失敗，公司決定走向 B 計畫，也才能跟上先進製程需求成長的趨勢，但也強調現階段壓力相當大，預計 2024、2025 年是資本支出高峰，後續就會進入折舊攤提的高原期，現金壓力大。
徐秀蘭認為，此次美國建廠是成長過程中的必要之痛，就像生小孩是要經過懷孕的過程，待美國每個新廠區都開始運行後，每售出一片矽晶圓就會陸續將現金回收，正向看待美國廠發展。
徐秀蘭說，環球晶很幸運地選擇投入自己擴產這條路，尤其在現階段全球走向本土化、甚至政府用關稅的手段來要求本土製造，成長又集中在先進製程產品，種種的因素都讓自己覺得環球晶過去兩、三年所做的決定是「選擇一條痛苦難走的路，但是對的成長道路」。
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