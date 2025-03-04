川普：中侵台將是災難 若台灣有事 台積電投資影響大

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-04 07:44

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美國總統川普週一 (3 日) 宣布，全球晶圓代工龍頭台積電將斥資 1000 億美元擴大在美國的晶片製造業務，他還表示，中國入侵台灣將是災難性的。

川普和台積電董事長暨總裁魏哲家週一共同出席白宮的活動上，川普表示，台積電投資的 1000 億美元是在已經宣布的 650 億美元基礎上增加的，而且會「建造 5 座最尖端先進的生產設施」。

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台積電加碼對美投資，總金額達到 1650 億美元。

魏哲家指出，台積電將在原來的投資計畫之上，承諾再建造 3 座半導體廠、2 座先進封裝廠和一座研發中心 (圖：REUTERS/TPG)

魏哲家指出，台積電已經承諾建造 3 座半導體製造廠，台積電將在原來的投資計畫之上，承諾再建造 3 座半導體廠、2 座先進封裝廠和一座研發中心。

週一的記者會上，川普被問到如果中國孤立或入侵台灣，這筆新投資是否可能將晶片對美國的衝擊降到最低？

川普表示：「這 (中侵台) 顯然將是一場災難性的事件，(台積電) 這筆投資至少可以讓美國在這項非常重要的產業有一席之地。」「如果台灣出事，對美國也會有很大的影響。」

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，台積電的投資表明川普政策正在產生影響。

盧特尼克說：「現在看到了川普總統任期的威力，因為世界上最大的晶片製造商台積電將帶著 1000 億美元的投資來到美國。當然，這是因為他們可以避免支付關稅。」