台股盤中─台積電、大立光無力撐盤 指數翻黑失守10600點關卡

受到美股大漲激勵，台股今 (6) 日在台積電、大立光和國巨等權值股開高帶動下，早盤上漲 33 點開出，不過被動元件族群國巨領先翻黑、台塑四寶與金融股走勢同步疲軟，指數震盪走低，五盤前失守 10600 點關卡，最低跌到 10523 點。

電子三雄今日漲跌互見，盤面上由台積電、大立光開高走高，力撐盤勢。其中台積電以 217.5 元開高走高，漲幅近 1%；大立光則以 4610 元開高走高，漲幅同樣近 1%；鴻海表現相對弱勢，以 80.9 元開低走低，跌幅近 1%。

被動元件族群一片綠油油，龍頭廠國巨以 1160 元開高後震盪走低，跌幅逾 3%；大毅、奇力新、華新科、華容跌幅最大逾 7%，禾伸堂跌幅逾 6%，信昌電、立隆電、智寶則跌幅逾 5%。

金融股同樣走低，國泰金、富邦金、兆豐金、新光金跌逾 1%，另日盛金、第一金、中信金、台新金、元大金、永豐金、和國票金等均呈現下跌。

寒舍餐旅原董事長賴英里因個人因素請辭董事長職務，昨日召開董事會推選蔡伯翰為新任董事長，蔡伯翰並暫兼執行長職務，寒舍今日股價開高走平，漲幅逾 0.3%。

法人表示，全球市場均在觀望美中貿易戰後續，指數波動難免，近日擔任撐盤重任的被動元件族群，已開始往下修正，對台股相當不利，接下來大盤要看貿易戰和美股臉色，若戰火沒有進一步擴大，台股也沒那麼悲觀，不過短期來看，在多重不確定因素干擾下，指數仍以震盪整理格局為主。