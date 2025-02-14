〈中美環球展望〉今年營收季季高 全年營收估小增盼優於產業

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-14 18:23

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矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (14) 日表示，今年隨著客戶庫存去化至健康水位，矽晶圓產業將復甦，並引用研調數據指出今年矽晶圓產值預估年增 9%，公司也期望會有同等或優於的年增幅，預期今年營收季季高，下半年會顯著優於上半年。

徐秀蘭說，去年矽晶圓產業相對辛苦，全球總合計出貨面積與數量都下跌，預期今年在客戶需求復甦下，今年會比去年好，上半年因客戶仍在觀望關稅政策等議題，晶圓需求量相對保守，預期下半年需求會上來。

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細分各產品，徐秀蘭說，以需求高低排序，12 吋需求仍是最好，再來是 8 吋，最後則是其他小尺寸，以應用別來看，先進製程優於非先進製程，工控、車用相對較弱。

徐秀蘭認為，環球晶去年第一季是谷底，接下來逐季走高，今年也期望與去年走勢相當，同時也優於去年，而下半年會顯著優於上半年，目前業界共識也是如此。