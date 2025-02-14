〈中美環球展望〉今年營收季季高 全年營收估小增盼優於產業
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-14 18:23
矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (14) 日表示，今年隨著客戶庫存去化至健康水位，矽晶圓產業將復甦，並引用研調數據指出今年矽晶圓產值預估年增 9%，公司也期望會有同等或優於的年增幅，預期今年營收季季高，下半年會顯著優於上半年。
徐秀蘭說，去年矽晶圓產業相對辛苦，全球總合計出貨面積與數量都下跌，預期今年在客戶需求復甦下，今年會比去年好，上半年因客戶仍在觀望關稅政策等議題，晶圓需求量相對保守，預期下半年需求會上來。
細分各產品，徐秀蘭說，以需求高低排序，12 吋需求仍是最好，再來是 8 吋，最後則是其他小尺寸，以應用別來看，先進製程優於非先進製程，工控、車用相對較弱。
徐秀蘭認為，環球晶去年第一季是谷底，接下來逐季走高，今年也期望與去年走勢相當，同時也優於去年，而下半年會顯著優於上半年，目前業界共識也是如此。
針對毛利率，徐秀蘭補充，接下來就會進入折舊攤提的高原期，會持續四到五年，加上現階段現貨價仍較低，以及運費成本增加等不利因素，有利因素則是有美國廠的電力成本明顯較低、未來有可能認列的補助金額等，詳細數字仍待估算。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 徐秀蘭：環球晶美國製造策略與川普不謀而合 受關稅影響相對輕
- 併購失敗的轉機 環球晶選擇一條難走但對的道路
- 〈中美環球展望〉徐秀蘭：環球晶美國製造策略與川普不謀而合 受關稅影響相對輕
- 裕慶-KY元月營收3.48億元創歷年同期次高 年增4成
上一篇
下一篇