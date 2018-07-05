〈貿易戰前夕〉陸商務部：美國徵稅等於是向全世界開火

美國首批對 340 億美元的中國商品加徵進口關稅進入倒數計時，中國商務部發言人高峰嚴詞喊話，強調如果美方啟動徵稅，實際上是對中國、各國企業以及美資企業的徵稅。美國是在向全世界開火，也是在向自己開火。更有專家分析，中國目前還未對美國祭出殺手鐧，屆時在中國有業務的美國的跨國企業將首當其衝。

商務部發言人高峰今 (5) 日在記者會上表示，中國作為經濟全球化、全球產業鏈的重要支持者和參與者，很多出口產品都是外資企業生產的產品；美方公佈的關稅清單中有 200 多億產品，是在華的外資企業生產的，如果美方啟動徵稅，實際上是對中國和各國企業、包括美資企業的徵稅。美國是在向全世界開火，也是在向自己開火。

高峰重申，中國絕不打第一槍，但如果美方採取措施，中國將被迫還擊，堅決捍衛國家和人民的利益。強調美國的貿易霸淩主義是逆潮流的，中國不會低頭。

中國海關總署關稅征管有關負責人也指出，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施將在美方的加徵關稅措施生效後即行實施，呼應昨日官方強調中國不會主動開火的立場。

外電報導，有評論指出，中國還沒有使出最厲害的手段。近來中國對在美國旅行的中國公民發出警告，指「美國治安不靖，槍擊、搶劫、盜竊案件頻傳」，《紐約時報》認為，警告發布時機敏感，這可能是中國試圖要民眾不要前往美國的一項暗示。美國商務部的統計數字顯示，中國赴美遊客從 2009 年的 52 萬多人成長到 2016 年的約 300 萬人。

相似情景在去年韓國薩德爭議中同樣出現過，當時中國官方曾一度禁止赴韓國團體旅遊，也讓去 (2017) 年中國赴韓國遊客數銳減 48.3%。韓國媒體報導，去年韓國服務項目收支逆差達到 344.7 億美元，達到歷史最高水準。

《澳洲人》專欄作家 Nathaniel Taplin 認為，中國迄今還沒有對美國使用他們最厲害的武器，也就是中國的官僚體系壁壘。他強調，中國官僚主義絕對能夠對在中國的美國企業形成巨大障礙，包括提供新產品樣本申請安全許可時，會被排申請隊伍的最後。而中國國有企業合作夥伴也會把資源轉向他處，例如和歐洲公司建立合資企業，特別警告那些產品容易被取代的美國企業，很快就會失去在中國市場的市佔率。

川普常把中國對美國有多達 3000 億美元的貿易順差，對此吹噓美國會贏得貿易戰。但 Taplin 引用諮詢公司 Gavekal Dragonomics 的數據，指出川普忽略了美國在中國公司上兆美元的銷售額，這個數字是中國在美國公司的 9 倍。

除了官僚主義因素，中國消費者的民族意識增長隨之而來的抵制動作，也是這些美國企業在中國可能面臨的麻煩。去年薩德事件時，許多中國民眾發起抵制韓貨、韓星，取消原定的韓國自由行等行動，當年最倒楣的非樂天超市莫屬，在全面抵制下最後宣佈撤出中國。另外，2012 年中日因為釣魚島發生糾紛時，日本汽車在中國的市佔率短短幾個月內就下降了近 10%。

在暴風雨來臨前夕，今日中國股匯市早盤還算平穩，A 股早盤小紅開出，隨後震盪向下，午盤小跌 0.88% 報 2734.77 點。匯市方面，人行今天一早開出的人民幣中間價升值 415 點，創 2017 年 10 月 11 日來最大升幅，在岸人民幣早盤一度跌破 6.64 關口隨後拉回，至截稿為止報 6.6366。 離岸人民幣一度跌破 6.65 關口，至截稿為止報 6.6479。

在岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)