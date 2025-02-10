荒唐至極！馬斯克：美國財政部每年向身分不明人士發1,000億美元福利金

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-10 11:30

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據《塔斯社》報導，美國企業家、「政府效率部」（DOGE）部長馬斯克上周六（8 日）在社交平台 X 上發文稱，美國財政部每年都向身分不明的個人發放超過 1,000 億美元的福利金，此舉「簡直荒唐至極，必須立即解決」。

馬斯克表示：「我得知目前每年有超過 1,000 億美元的福利金發放給沒有社會安全號碼（SSN）的個人，甚至是臨時身分證的個人。如果屬實，這極其可疑。」

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「當我詢問財政部的人是否能大致估算在這個數額裡，確鑿無疑、屬於明顯欺詐的部分比率多少時，在場眾人的一致看法是大約一半，也就是每年 500 億美元或每周 10 億美元！！」馬斯克說。

馬斯克稱：「簡直荒唐至極，必須立即解決。」

美國總統川普也力挺馬斯克。他在周日接受《Fox News》採訪時稱，馬斯克在根除不必要開支方面幫助很大，他將要求馬斯克儘快檢視教育部和美國軍方，幫助找出涉及數十億，以至數千億美元的欺詐和濫用行為，美國人民希望他找出這些浪費。

此外，馬斯克審查美國財政部的計畫遭到法官阻攔。據美國《CNN》上周六（8 日）報導，美國一名聯邦法官當天發布命令，禁止 DOGE 人員訪問美國財政部的關鍵支付系統，理由是「敏感訊息可能洩露」。

這一判定引發馬斯克強烈不滿，他在社交平台 X 上斥責法官做出「荒唐至極的判定」，聲稱「腐敗的法官企圖保護腐敗」。白宮發言人也指責法官「不願意與川普政府合作，消除浪費、欺詐和濫用職權」，稱相關判定是司法越權。

美國 19 個州的民主黨籍檢察長上周五提起訴訟，試圖阻止 DOGE 人員訪問財政部一個關鍵的支付系統。他們認為，DOGE 人員沒有訪問財政部系統的合法權力，馬斯克的舉措構成「巨大網路安全風險」，危及美國各州和居民的資金。