1秒跑10公尺！全球最快四足機器人「黑豹」來了 別眨眼

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-10 11:00

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近日中國浙江大學杭州國際科創中心推出了全球最快的四足機器人「黑豹」，它可以穩定跑出超過 10 公尺 / 秒的速度。

據《央視》周日（9 日）報導，一秒跑 10 公尺有多難？這個速度接近人類的運動極限，只有少數頂尖運動員才可能實現。這個速度不光是人類的極限，對機器人來說，也非常困難，它對地面和電流的要求都非常高。

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「黑豹」的重量為 38 公斤，站立高度 0.63 公尺。在測試中，它可以穩定跑出超過 10 公尺 / 秒的速度，這個速度打破了四足機器人的世界紀錄，也與 100 公尺短跑運動員的最快奔跑速度接近。

「黑豹」是浙江大學杭州國際科創中心人形機器人創新研究院的重要研究課題，該研究院從 2018 年開始研發「黑豹」，歷時 6 年，通過機械工程與力學研究緊密融合，在控制算法、硬體結構方面進行多項創新迭代。

在早期實驗中，當「黑豹」進行實測時，最高速度一度定格在了 6 公尺 / 秒。一旦「黑豹」超過這個速度，小腿就會折斷，甚至還出現了整個軀幹解體的情況。