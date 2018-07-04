新華社評論：中國和歐洲應當攜手抵制貿易保護主義

周三，針對日漸抬頭的貿易保護主義，新華社發表英文評論稱，貿易保護主義對全球自由貿易構成了嚴峻的挑戰，如果不加以制止，它很可能會阻礙甚至扭轉當前來之不易的世界經濟復甦。

（圖片來自新華英文網站）

7 月 5 日至 7 月 10 日，中國總理李克強將開始對歐洲進行正式訪問。評論指出，這為中歐雙方提供了一個很好的機會，因為雙方都是全球自由貿易的堅定支持者，此次訪問，不僅可以鞏固合作，也可以擴大在多邊貿易體系方面的共識。

在為期一周的訪問中，李克強總理將出席在索非亞舉行的第七次中國和中東歐國家領導人會晤，並主持第五輪在柏林舉行的中德政府磋商會。

新華英文稱，中國和歐洲是天然的合作夥伴，雙方都堅信自由貿易才是全球經濟增長的強大動力，單邊主義和貿易保護主義則可能引發全球經濟的動盪和衰退。

評論還強調，在華盛頓，貿易鷹派似乎已經背叛了過去他們所捍衛的多邊貿易次序，並通過玩弄關稅戰術來煽動保護主義。

在過去的幾個月，川普政府不僅對歐盟盟國的進口鋼鐵和鋁徵收高額關稅，並威脅要對價值數百億美元的中國進口產品徵收懲罰性關稅。評論認為，面對這些威脅，歐洲國家和中國拒絕坐以待斃，到目前為止，他們的所有應對措施都是合理的。

此外，評論還指出，中歐雙方應呼籲國際社會所有成員抵制採取單方面行動來解決貿易爭端，並堅持在世界貿易組織框架內進行談判，因為這是當今多邊貿易體系的支柱。

新華社表示，隨著中國進一步敞開大門，中歐雙方可以進一步挖掘在高科技、農業、金融、電子商務等領域的合作。歸根結底，雙方的共同責任是利用他們富有成效的互利合作向世界其他國家證明，自由和開放的貿易才是實現人人享有公平利益的唯一可靠途徑。

評論最後指出，關閉大門並沉迷於保護主義只會導致更多的失敗者，唯一的區別是誰輸的更多。