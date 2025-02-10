台積電1月營收2932億元創次高 Q1營收受地震影響估達財測低標

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-10 13:41

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公布 1 月營收新台幣 2,932 億 8,800 萬元，月增 5.4%，年增 35.9%。受惠 AI 晶片需求強勁，帶動先進製程與先進封裝產能滿載，台積電 1 月營收不淡，更創下歷史次高；另外，台積電也針對地震影響補充，預期今年第一季營收財測不變，仍可達低標。

台積電也在今日補充，台灣 1 月 21 日凌晨發生芮氏規模 6.4 地震，而後 (包含農曆春節期間) 也發生多次相當規模的餘震，公司調查晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

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對此，台積電表示，今年第一季營收預期將較趨近 250 億美元到 258 億美元展望之低標，初步估計將於第一季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣 53 億元。

不過，台積電第一季毛利率仍預計介於 57-59%，營益率預計介於 46.5% 到 48.5% 之間。台積公司正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。