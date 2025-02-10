5檔股債ETF本周除息開跑  00953B年化配息率破8%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 11:03

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金蛇年開春首周金融市場大震盪，進入第二周，有 5 檔股債 ETF 率先展開配息，包括群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基 A 級公司債 (00950B-TW)、大華投等美債 15Y+(00959B-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益科技高息成長 (00946-TW)，其中，00953B 預估年化配息率達 8.1%。

市場法人表示，00953B 的高息率讓買盤不斷挹注，以近一周成交均量 6.4 萬張來看，是所有債券 ETF 成交量第三大，顯示出投資人還是較嚮往高息率的債券 ETF，根據 CMONEY 資料資料顯示，00953B 預計每股配發 0.07 元，將在 2 月 13 日進行配息，想參與 00953B 本次領息的投資人，最後買進日為 2 月 12 日，投資人要把握最後上車機會。

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據了解，00953B 配息金額維持新高，加上次次填息，股價又頻創新高表現出色，讓受益人息利雙收，主要原因在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為 B- 至 BB+，票面利率在 6% 以上 (含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與 CCC 評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券 ETF 投資契機。