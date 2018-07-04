美中貿易戰7/6開打 時差讓中國可提早12小時出手

美國將從 7 月 6 日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，課徵關稅，中國也將採取對等措施；但因時差關係，中國對美國商品加徵關稅的時間，較美方提早 12 小時。

貿易戰情勢升溫，加拿大、墨西哥和中國，本週陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

美國將從 7 月 6 日開始，對價值達 340 億美元的中國進口商品，課徵關稅；中國也將還以顏色，對同等價值的美國進口商品徵稅。

路透社今 (4) 日引述匿名消息來源說法指出，中國將對美國採取對等措施，若美國自 7 月 6 日起，向中國進口商品加徵關稅，中方也會從 7 月 6 日開始實施對等措施。

雖然雙方都是從 7 月 6 日開始加徵關稅，但 12 小時的時差，讓中國得以先行實施。

該消息來源稱，政策實施時間，從 7 月 6 日零時開始。

據 Axios 報導，川普政府正在起草一份法案，將授權白宮，可在未經國會同意的情況下，提高關稅；這也意味著，美國打算捨棄世界貿易組織 (WTO) 的規範。

美國商務部長 Wilbur Ross 日前表示，現在討論美國是否退出 WTO，或要不要實施進口車關稅，「還為時過早」。

但 Ross 也說，就算美股大跌，川普也不會改變對貿易政策的看法。