氣溫飆高 資通訊及家電零售業前5月營收 創歷年同期次高

經濟部統計處今 (5) 日公布產業經濟統計，今年前 5 月資通訊及家電設備零售業營業額 1508 億元，創歷年同期次高，年增 9.1%，營業額恢復成長，主要受惠 5 月氣溫飆高，帶動涼夏家電成長，及健康家電買氣熱絡等因素。

經濟部指出，資通訊及家電設備零售業淡旺季明顯，每年銷售黃金時段約落在 11 月至隔年 2 月間，主因數位電子新品推出及逢保暖家電與尾牙採購旺季，另一個銷售旺季落在 6 月至 8 月之間，主因天氣轉熱帶動民眾對消暑家電需求熱絡。

經濟部統計顯示，資通訊及家電設備零售業營業額在 2012 年達 3649 億元高峰後，2014 及 2015 年各續增 0.2%，2016 年則是年減 1.5%，去年景氣明顯回升，但家電及數位生活 3C 產品節能補貼結束，續減 2.6%。

經濟部說，今年因業者積極改裝整店、新開大型數位門市、引進新產品販售，加上 5 月氣溫飆高，帶動涼夏家電成長，及健康家電買氣熱絡，累計前 5 月資通訊及家電設備零售業營業額營收為 1508 億元，創歷年同期次高。

經濟部表示，銷售管道以實體店面為主，根據調查，資通訊及家電設備零售業的銷售商品結構，2016 年以家用電器產品占 43.2% 居首，其次為通訊產品及配件占 28.2%，電腦、平板及其週邊設備占 23.8% 則居第三。銷售方式以實體店面銷售 (占 96%) 為主，透過電子商務銷售僅 3.8%，與 2011 年比較增加 3.2 個百分點，主要是業者自行架設網站銷售。

根據台灣連鎖暨加盟協會統計，去年數位科技產品連鎖店數達 5380 家，較 2011 年增加 695 家，其中通訊商品店 4307 家增加 754 家，3C 家電 1073 家減少 59 家。

「價格競爭激烈，毛利偏低」為主要經營困境，去年資通訊及家電設備零售業者在經營上遭遇的困境主要為「價格競爭激烈，致毛利偏低」占 87.3%，其次為「消費者需求多變」占 41.8%，「電商搶食市場」占 38.2% 位居第三，與 2016 年比較，以「電商搶食市場」上升 22.9 個百分點最多，顯示因電子商務之競爭，衝擊實體通路銷售。

經濟部指出，面對困境，業者對未來經營策略，包括「提升服務機能」、「創造商品差異化」、「擴充商品品項」、「開發電子商務」等。