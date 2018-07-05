交通新法規生效 Uber重返芬蘭

Uber 正在重新啟動在芬蘭的營運，Uber 在此之前因該國嚴格的交通法規而暫停了近一年。UberX 和 UberBLACK 兩個最受歡迎的服務將於在芬蘭首都赫爾辛基再次上市。

芬蘭新的交通法於本月初生效。旨在實現數位化，並讓計程車許可的申請過程更加容易。許可證由中央運輸監管機構 Trafi 授予。此外，該法規還允許計程車運營商自由設定車費。

「芬蘭的新法規促進了公平競爭，新科技可以與傳統的交通工具一起在市場上發揮作用，」Uber 北歐區總經理 Joel Jarvinen 表示。「對消費者而言，自由化市場將帶來更多選擇。對於司機來說，他們將有更多的自由和擴展業務的可能性。」

Jarvinen 表示，自 8 月份以來，赫爾辛基地區有超過 25 萬人下載了 Uber 的 App，儘管該公司並未運營。

「根據新法規，現在只需按一下按鍵，擁有執照的司機就可為數十萬芬蘭人提供所需服務，」Jarvinen 在一份聲明中表示。

Jarvinen 補充說：「我們希望其他國家，目前無法使用 Uber 的地區很快就會效仿，來解決交通問題或調整新法規來賺錢，」

在芬蘭未獲許可證的 Uber 司機將會面臨被罰款或起訴。去年 7 月，Uber 在北歐國家暫停了無牌照的平台 UberPOP，但表示一旦新法律生效，將申請許可證並恢復所有業務。

歐洲擁有超過 7.4 億人口，對 Uber 來說是重要的市場。然而政府擔心這樣的商業模式會削弱傳統計程車服務和且難有相對應的律法可管，Uber 因此在整個地區受到挑戰。

上週，Uber 在英國倫敦才終於贏得了更新運營許可證的戰鬥，並獲得了 15 個月的臨時證照。



同時，在準備明年進 IPO 之時，Uber 也正和中東叫車業者 Careem 進行合併中東地區業務的談判，希望讓燒錢的競爭儘快落幕。