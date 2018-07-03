半年度資產盤點：今年你買對了嗎？

今年 6 月全球的金融市場正如德銀策略分析師所說，一方面圍繞着貿易問題調整，同時聯準會與歐央行分別在鷹派與鴿派政策的道路上分道揚鑣，也是市場反映出的另一主題。

整個上半年，貿易問題、歐央行宣布緩和終結 QE 計劃的決議、5 月義大利政局危機和 6 月新興市場大跌，這些因素綜合作用，對各類資產普遍形成負面打擊。

各類資產中，只有原油價格在 6 月、第二季一直到整個上半年保持漲勢。

6 月新興市場資產成重災區

6 月大部分資產價格下跌：39 種以主權貨幣計的資產中，24 種下跌；39 種以美元計的資產中，26 種下跌。其中，新興市場資產成為了重災區。6 月新興市場基準股指共計下跌 4.1%，其中巴西基準股指 BVSP 指數下跌 5.2%。儘管新興市場各主權債券幾乎沒受大市影響，債市共計跌幅 2.8%。另外軟性大宗商品市場嚴重受挫的品種包括玉米 (-11.1%) 小麥 (-5.5%) 以及銅 (-3.7%)、金 (-3.5%) 、銀(-1.9%) 等金屬。

相比之下，6 月 WTI 原油（10.6%）成漲幅第一資產，這與繼 OPEC 增產決議後，石油輸出國會議決議增產產量遠低於市場預期有關。

6 月全球幾大市場股指漲跌與貿易走勢有較大聯繫。標普 500 指數 6 月的漲 0.6%；泛歐 Stoxx 600 指數跌 0.6%。對出口政策較為敏感的德國 DAX 指數跌 2.4%。歐央行鴿派終結 QE 計劃並未能阻止 6 月歐洲銀行股（-0.6%）的下滑，但西班牙 IBEX 指數、希臘 Athex 指數同期分別小幅上漲 2.5%、1.1%。

德國公債殖利率（0.1%）6 月在歐央行議息會議後轉而下跌。西班牙公債（1.4%）、義大利三年期 BTP 債券（1.5%）相對堅挺，英國金邊債券（0.6%）6 月微漲。6 月歐洲信貸市場沒有大幅震盪。金融債微漲 0.1%，非金融債（-0.1%）、垃圾債（-0.5%）、次級金融債（-0.5%）微微走弱。然而，美國的垃圾債（+0.4%）殖利率漲幅相對領先，但投資級債券下跌 0.5%。

上半年資產全線走弱

德銀認為今年第二季（截至 6 月 18 日，下同），各類資產表現較弱。以本幣計，23 種資產價格下跌，16 種資產價格上漲。美元走強，對歐元、日元、英鎊匯率分別上漲 5.2%、4.0%、5.8%，考慮到匯率變動因素，以上資產類別中，9 種價格上漲，30 種下跌。

第二季，全球政局不確定，新興市場大挫等因素疊加，義大利富時 MIB 指數（-1.7%）、歐洲銀行股指數（-5.2%）、新興市場指數（-7.9%）成為第二季跌幅較大的股指。相反標普 500（3.4%）、泛歐 Stoxx 600（4.3%）獲得不小漲幅。

第二季，德國公債（1.3%）、美國公債（0.1%）變化較小，義大利三年期 BTP 債券（-5.1%）顯示跌幅較大。歐洲主要債券指數跌幅從 0.1% 擴大至 2.0%，美國主要債券指數跌幅從 0.4% 擴大至 1.6%。

顯然，布蘭特原油（16.7%）和 WTI 原油（14.2%）是今年第二季資產中的第一。

半年度資產總結：原油是絕對贏家

最後來看上半年各類資產價格，以本幣計算的資產中 15 類上漲，以美元計算的資產中 8 類上漲。WTI 原油和布蘭特原油分別漲 22.7% 和 22.3%，仍然大幅領先。至於銅（-10.6%）、歐洲銀行股（-9.8%）、新興市場指數（-6.6%）跌幅顯著。

上半年標普 500 指數獲得 2.6% 漲幅，領先與全球其他主流股指。泛歐 Stoxx 600（0.1%）波動較小，即使以美元計，跌幅也只有 2.6%。德國公債（1.6%）漲幅超過美國公債（-1.1%），信用債中只有美國垃圾債（0.3%）上漲。