Fed升息恐引發拋售 專家估美股將修正5%至10%

貿易戰對股市的衝擊，可能遠不及聯準會 (Fed)；投資專家認為，Fed 升息恐引發拋售，美股將出現 5% 至 10% 的修正。

貿易戰情勢升溫，加拿大、墨西哥和中國，本週將陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

歐盟示警，若美國總統川普執意對進口車課徵懲罰性關稅，恐引發全球對高達 3000 億美元的美國商品，展開報復。

然而，投資人對貿易戰相關消息，似乎感到麻木，昨 (2) 日美股收高，標普 500 指數收漲 0.3%，至 2726.71；那斯達克指數收漲 0.8%，至 7567.69 點；道瓊指數收漲 0.15%，至 24307.18 點。

根據 CNBC 報導，Washington Crossing Advisors 投資組合經理 Chad Morganlander 示警，金融海嘯以來，Fed 共升息 7 次，期間道瓊指數跌逾千點，標普 500 指數下挫 2%，「Fed 引發的拋售潮，才剛剛開始。」

Morganlander 表示，Fed 並未放緩升息步調，2018 年將再升息 2 次；而美股的修正幅度，估約 5% 至 10%。

黑石集團 (Blackstone) 副董事長 Byron Wien 則指出，美股可能會回測 2 月低點，但就全年來看，仍將維持漲勢。

Wien 稱，11 月期中選舉結束後，他看好標普 500 指數攀上 3000 點；就 2018 全年來看，該指數會較 2017 年漲逾 12%。