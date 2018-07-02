〈貿易戰升溫〉美股大跌也一樣 美商務部長：川普不會改變貿易政策

美國商務部長 Wilbur Ross 今 (2) 日表示，就算美股大跌，總統川普也不會改變對貿易政策的看法。

根據 CNBC 報導，Ross 指出，川普現在試圖解決的是，「早該被解決的長期問題」。

Ross 稱，解決問題的過成中，難免有波折，但貿易政策不會因為股市下跌至某一「底線」，就有所改變。

貿易戰情勢加劇，包括加拿大、墨西哥和中國，本週將陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

美國於 6 月初宣布，對加拿大、墨西哥與歐盟進口的鋼鐵、鋁材，分別課徵 25% 及 10% 關稅；歐盟隨後於 6 月 22 日宣布，將對價值達 32 億美元的美國商品，加徵關稅。

歐盟示警，若川普執意對進口車課徵懲罰性關稅，恐引發全球對高達 3000 億美元的美國商品，展開報復。

加拿大自 7 月 1 日起，對美國進口鋼鋁產品，徵收 25% 關稅；且另對 250 項產品，課徵 10% 關稅。

本週四、五，墨西哥與中國，將分別對包括豬肉在內的多項美國農產品，加徵關稅。

據 Axios 報導，川普政府正在起草一份法案，將授權白宮，可在未經國會同意的情況下，提高關稅；這也意味著，美國打算捨棄世界貿易組織 (WTO) 的規範。