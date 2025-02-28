小米新品大放異彩：SU7 Ultra高性能電動車震撼登場、15 Ultra影像技術再突破

鉅亨網編譯段智恆 綜合報導 2025-02-28 02:00

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小米 (01811-HK) 周四 (27 日) 晚間舉行新品發表會，會上該公司董事長雷軍推出展現超跑級性能的 SU7 Ultra 與搭載徠卡影像系統，提升拍照體驗的小米 15 Ultra。不只如此，小米還在家電與人工智慧 (AI) 領域取得突破，展示其在智慧生態與未來研發的雄心。

小米 SU7 Ultra：地表最快，定價人民幣 52.99 萬元

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全新的小米 SU7 Ultra，被雷軍形容為「地表最快」，擁有 359 公里 / 小時的最高時速，零百加速僅需 1.98 秒，性能對標百萬級超跑。小米 SU7 Ultra 搭載小米超級三電機系統、賽道版散熱系統、制動系統以及調校底盤系統，標準版就能直接上賽道。

圖：小米發表會

這款車的定價為人民幣 52.99 萬元 (以下單位皆同)，紐北限量版售價為 81.49 萬元。小米將其定位為「性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉 (TSLA-US)、豪華媲美 BBA」，並展示 5 種顏色供選擇，包含閃電黃、太空銀等。

圖：小米發表會

除了強大的性能，雷軍還介紹小米 SU7 Ultra 的智慧駕駛技術。這款車搭載小米的 XIAOMI HAD 全場景智能駕駛系統，並提供全量推送的自駕服務，包括漫遊尋位停車、極窄車格停車等功能。預計 3 月將開啟搶先體驗，並在 4 月推出智駕保障服務。

小米 15 Ultra：影像配置「一皇一后」

小米也發布小米 15 Ultra，售價為 6,499 元起，擁有全新影像配置—1 吋超大底主攝影鏡頭和 2 億像素潛望長焦鏡頭。雷軍表示，小米 15 Ultra 將影像提升至「一皇一后」級別，其中「一皇」指的是主攝影機，力求達到 1 吋主攝影機的天花板；「一后」則是指潛望長焦，支持 28 倍無損變焦。

圖：小米發表會

此外，小米 15 Ultra 還搭載徠卡超純光學系統，並且是安卓陣營首款支持奧斯卡 ACES 電影級專業色彩系統的手機。這使得小米 15 Ultra 在色彩還原和拍攝效果上都能達到電影級水準，對攝影愛好者來說是一大亮點。

圖：小米發表會

影像方面，這款手機不僅提升拍照效果，還加入更高級的 AI 算法，能在不同場景下自動優化拍攝設置，進一步提高拍照質量。此外，小米 15 Ultra 在影片拍攝方面也做出了優化，支持 4K 和 8K 錄影。

家電全系產品齊亮相

小米在家電領域也推出了一系列新品，包括米家智慧音箱 Pro、米家智能變頻除濕機、米家冰箱 Pro 等產品。特別的是，小米筆電首次搭載自研的 AI PC 引擎，並新增自研端側模型，提升設備間的智慧聯動。

圖：小米發表會

例如，小米 Buds 5 Pro 耳機採用同軸三單元設計，是小米史上音質最強的 TWS 耳機之一，並支援關蓋錄音，讓耳機可充當「小型錄音筆」，支援同步口譯。米家冰箱 Pro 則擁有 508L 的容量，配備冷藏、冷凍雙系統制冷，並具備超薄平嵌設計，能更好地融入家居環境。

未來 5 年研發投入 300 億元 AI 業務占四分之一

雷軍在會上表示，小米將堅持技術創新，預計在 2021 至 2025 年間的總研發投入將達到 1,050 億元，並且在 2025 年將單年研發投入提高到 300 億元。AI 及相關業務將占到總研發投入的四分之一，這表明小米將繼續加大在 AI 領域的布局，並在智慧硬件和軟件服務上發力。

圖：小米發表會