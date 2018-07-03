摩根士丹利：注意！央行的緊縮政策現在傳導到資產價格了！

根據摩根士丹利首席利率策略分析師 Matthew Hornbach 的觀察，全球宏觀市場正在起變化。

他所指的現象是伴隨著美元的短缺，央行的緊縮政策終於開始傳導到資產價格：比特幣價格在上周四跌至今年以來最低點，而以美元計價的黃金價格同樣沖向 2017 年 12 月以來的最低點。投資者拋棄資產獲取現金的行為或許在另一個側面說明在央行取消貨幣寬鬆收緊環境之際，現金有多珍貴。

（圖片來源：摩根士丹利研報）

市場一直以來對於聯準會升息後的市場反應大惑不解：隨著聯準會的一次次升息，股市反而繼續走高。在去年 3 月聯準會升息資產價格繼續沖高之際，高盛高呼「這不是聯準會所期待的市場反應」。

但今年以來，事情正在發生變化。除了比特幣黃金價格的下跌。相關的緊縮的傳導也可以從公司債市場發掘線索：投資級的公司債券利差已經到達今年以來的最寬（較今年 2 月 2 日的最寬值再擴大 40 個基點），其同時也超過 2017 年的最寬水平。

與此同時，美元的殖利率也在不斷攀升，自 2017 年 9 月以來，100 萬面值 T-bill 殖利率已經上漲了 80 個基點。

（圖片來源：摩根士丹利研報）

背後的驅動因素是什麼？摩根士丹利認為全球範圍央行逐步的流動性退出是根本的原因。全球流動性增長的速度——大致定義為主要央行資產負債表規模的變化和國際貨幣儲備的變化——在歐洲央行資產負債表的引領下，最近幾個月急劇下降。

（圖片來源：摩根士丹利研報）

摩根士丹利發出警告：隨著聯準會資產負債表每月下降 50 億美元（上一季為 30 億美元），主要市場的風險可能增加。

「我們預計，這種下降趨勢將在今年下半年繼續下去，並將導致美國國內外的金融狀況變得更為嚴峻。全球流動性的下降和金融狀況的收緊，應該會令較長期公債受益。」

但詭異之處在於，伴隨著大行繼續看多股市，美國公債市場依然非常悲觀。根據摩根士丹利的總結，四大因素驅動主要投資者繼續看跌美國公債：

預期公債供應持續增加的影響；

財政刺激和放鬆管制對經濟的預期影響；

聯準會通過升息繼續取消寬鬆的政策；

2 季度強勁的經濟數據（有關調查數據認為相關增長達到 4%）

但 Matthew Hornbach 闡述了其不同的觀點：

從我們的角度來看，與聯準會資產負債表正常化和財政刺激相關的公債供應增加已經包含在較長期公債的價格中。此外，2018 年實際經濟增長率約為 3％也已經在價格中。至於聯準會，不同於去年，央行試圖通過不寬鬆的貨幣政策來收緊金融市場環境的政策將產生更大的效果。

摩根士丹利同時指出，雖然 2 季度經濟增長依然強勁，但股市的前瞻性指標已經開始反轉。從商業投資中獲得基本槓桿的一攬子公司股票開始落後於更廣泛的標準普爾 500 指數。

（圖片來源：摩根士丹利研報）

該籃子的相對表現往往與 ISM 製造業指數有一致的關係。如果 ISM 製造業指數從最近的高位回落，投資者將不得不調低其對於 2018 年下半年增長的預期。