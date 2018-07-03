美國原油出口已超過14個歐佩克成員國中的12個 但可能難以持續

上周，美國原油出口量已達到 300 萬桶 / 天，再度創下歷史新高。

這一出口量水平高於 OPEC 14 個成員國中的 12 個，只比沙烏地阿拉伯阿拉伯的 750 萬桶 / 天和伊拉克的 360 萬桶 / 天要少，多於伊朗的 240 萬桶 / 天。

美國出口的增長，凸顯了美國在國際原油市場上的重要性日益增長。

不過美國網站 OilPrice 援引分析師的話稱，300 萬桶的出口數據不太可能持續，美國每周的出口量都出現大幅波動，並且在保持 300 萬桶 / 天的水平超過一周時，遇到了一些障礙。

美國能源資訊署（EIA）的數據顯示，在 2018 年 5 月的第二周，美國原油出口曾創紀錄的達到 256.6 萬桶 / 日，而 2017 年美國僅有一周的出口量超過 200 萬桶 / 天。截至 6 月 22 日的一周內，美國原油出口量為 300 萬桶 / 日，而 2017 年同期僅為 52.8 萬桶 / 日。截至 6 月 22 日的四周內，美國原油平均出口為 228.8 萬桶 / 天，而去年同期為 58.1 萬桶 / 天。

最近幾周，美國石油出口大幅增長，主要是受到 WTI 原油價格對布蘭特原油價格的優勢，每桶一度便宜了 9 美元左右。兩者價差推動了亞洲和歐洲買家對美國石油的需求。與此同時，美國石油的產量激增，本月產量達到 1090 萬桶 / 天，進一步擴大了 WTI 原油對布蘭特原油的「折扣」。

然而，由於過去一周加拿大阿爾伯塔省 Fort McMurray 的油砂設施停運，導致北美石油供應緊張，WTI 與布蘭特原油的價差明顯收窄，目前僅剩下 3 美元左右。

OilPrice 表示，加拿大油砂場產量下降，將使俄克拉荷馬州庫欣的更多美國庫存流失，進一步推高 WTI 原油價格。

除了 WTI 與布蘭特原油的價差決定未來美國原油出口的走勢，二疊盆地（Permian Basin）的管道運輸能力瓶頸，也可能限制從內陸到墨西哥灣沿岸的運輸。如果要將更多的石油從二疊地區運出去，新的管道容量將必不可少。

此外，OilPrice 認為貿易爭端可能使美國原油出口被徵收進口關稅，俄羅斯和 OPEC 的市場市佔率仍有可能進一步上升。

OilPrice 總結道，美國未來的原油出口量，將更多地取決於 WTI 和布蘭特原油的價差，以及二疊地區的管道運輸能力，即石油從西德克薩斯州運往墨西哥灣沿岸港口的速度和成本。