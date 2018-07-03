黃豆關稅恐於6日上路 美黃豆價格跌至9年新低

美國與中國的貿易談判，若在 7 月 6 日前無法達成協議，雙方預計先對彼此總價值達 340 億美元的商品課徵 25% 關稅，美國產出的黃豆約有近 30% 售往中國，將首當其衝受影響，2 日黃豆期貨價格跌至 9 年以來的低點每英斗 8.4850 美元。

中國為美國黃豆最大的購買者，若中美談判失敗，6 日開始美國黃豆將被中國課徵 25% 的關稅。另一方面，美國今年種植條件佳，美國農業部 2 日指出，71% 種植的黃豆，處於良好或優異的狀態，優於 2017 年的表現，可銷售的產量提升亦使黃豆價格下滑。

密蘇里州黃豆協會會長 C. Brooks Hurst 指出，現在的黃豆售價，平均約比生產成本低上 15%，所以農民現在已不期望能賺錢，只希望能打平。

由於黃豆價格降低，今年美國農民黃豆的種植面積減少 1%，但這是自 1983 年以來，黃豆種植面積首度超越玉米。在上週的另一份報告中，政府指出，截至 6 月 1 日，黃豆的總庫存量為 12.2 億英斗，創歷史新高，同年增長 26%。

密蘇里大學食品與農業政策研究所所長 Pat Westhoff 表示，他們預計，如果中美實施高額關稅政策，黃豆在中國在價格將上升，在美國的價格則會下滑，南美國家如巴西和阿根廷，運往美國的黃豆數量將增加。

美國黃豆生產商將提升將黃豆運往南美、歐洲與亞洲的數量。Hurst 指出，美國也很可能將黃豆運往阿根廷，因為該國有較多的處理場，而這批貨物最終很可能被銷往中國。

8 月交割的黃豆在 3 日上午 11 時許，下跌 0.15%，暫報每英斗 8.52 美元。