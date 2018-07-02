川普稱沙國同意增產200萬桶 油價一度跌逾1%

美國總統川普宣稱，沙烏地阿拉伯同意每日增產 200 萬桶石油，雖然此說法未經沙國證實，白宮也發布聲明澄清，但該消息已對市場造成影響，今 (2) 日國際油價一度跌逾 1%。

台北時間週一下午 4 點 38 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.01%，至每桶 78.43 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.47%，至每桶 73.80 美元。

上週油價大漲，紐約市場原油創 3 年半新高；但週末的一連串消息，使原油市場充滿不安情緒。

川普週末於推特發文表示，他與沙國國王 Salman bin Abdulaziz Al Saud 通話，向對方表達伊朗與委內瑞拉局勢動盪，使原油市場供應失衡的問題，希望沙國提高產能，至多每日增產 200 萬桶，以填補供給缺口，避免油價過高，「他同意了！」

但白宮隨後發布聲明，稱 Salman 的意思是，沙國有單日 200 萬桶的閒置產能，若有必要，會審慎使用，確保市場供需平衡。

此外，沙國、俄羅斯及美國原油產量攀高，也對油價表現造成影響。

根據路透社調查，與 5 月相比，沙國日產量增加約 70 萬桶，直逼 2016 年 11 月的紀錄 (1072 萬桶)。

另一方面，俄羅斯能源部長稱，俄國原油日產量，已從 5 月的 1097 萬桶，增至 1106 萬桶。

近 2 年來，美國原油產量攀升約 30%，達每日 1090 萬桶。