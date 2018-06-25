外媒：IT與半導體產業下半年看旺

韓媒報導，分析師對下半年半導體產業表示樂觀，而近日產業大廠如美光 (MU-US) 的卓越表現更是增加了投資人的信心。

據了解，南韓 7 間本土分析機構認為，雖然風險猶存，但 2018 年下半年 IT 與半導體產業整體仍然較旺。

新韓投資分析師楊基文認為，三星電子 (005930-KR) 和 SK 海力士 (000660-KR) 業績第 3 季度後將表現強勁。除了有利的出口匯率外，韓元更能幫助提高國外資金的注入，使該企業成為最大受益者。

SK 海力士股價走勢圖

三星證券研究中心的 Shin Dong-suk 分析師也表示，提到供應短缺的半導體將使需求持續增加。韓國投資證券公司的 Yoon Hee-do 則認為，短期 DRAM 價格上漲將帶來利潤增加，而 NAND 產量提升，估計不影響價格，反而能更帶動獲利走強。

其他分析師認為在中韓關係和諧與中國進口關稅的下降，會使免稅店、化妝品、媒體、和食品業收益預計成長，受惠的產業可能也會落在消費品區塊。

此外，國際半導體大廠美光上週公布的財報也顯示，除了營收及毛利成長外，DRAM 年增多達 56%，NAND 年增成長 14%。

CFRA 資深股票分析師 Angelo Zino 提到，擴大的毛利率、大批量的出貨、拓展的 DRAM 及 NAND 產品線都將為美光後市帶來動能。