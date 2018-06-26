歐股盤前─重挫後可望反彈？歐洲STOXX 50期指漲逾0.5%

美國引發的貿易爭端持續升溫，昨日歐股收跌，泛歐 Stoxx 600 指數重挫 2.04%；今 (26) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.51%。

台北時間週二下午 2 點 22 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.51%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.28%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.19%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.26%。

美國總統川普打算再出招，限制中國業者，投資美國科技公司；據傳美國財政部正在草擬具體規範，限制中國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

財政部將加強審查中國對美國航太、機器人、新能源汽車等產業的投資；另一方面，美國也有意執行出口管制，避免關鍵技術被銷往中國。

財政部預計於週五發布限制外國投資評估報告。

對於上述消息，財政部長梅努欽稱，這些投資限制，並非針對中國，適用對象為所有試圖竊取美國關鍵技術的國家。

不過，白宮貿易顧問納瓦羅指出，財政部的限制外國投資評估報告，僅針對中國，而非其他國家；其說法與梅努欽的發言，明顯矛盾。

歐盟與美國之間的貿易爭端，亦持續加劇，歐盟自 6 月 22 日起，開始對價值 32 億美元的美國進口商品，加徵關稅。

川普則揚言，要對歐洲進口車，課徵 20% 的關稅。

重機製造商哈雷日前表示，為避免歐盟再度祭出報復措施，將把部分生產移出美國；對此，川普於推特發文稱，他相當意外，「哈雷居然第一個舉白旗」。