看多特斯拉 分析師：可望衝破400美元 至少還有26%空間

上週特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 股價激增，返回到 3 個月未見的水平，也扭轉了抵銷一年漲幅的大拋售局面，一位技術分析師表示，下圖可顯示特斯拉的股價回升才剛剛起步。

TradingAnalysis.com 的技術分析師 Todd Gordon 上週四 (7 日) 表示，特斯拉股價會先鞏固，接著衝高。「過去幾年我們看到的就是特斯拉股價的大鞏固時間。」

自 2014 年初以來，特斯拉股價大部分交易範圍在 200 美元至 300 美元，自 2016 年後期以來就不曾低於 200 美元，甚至一度上衝至接近 400 美元關卡，去年 9 月創歷史新高時就差 11 美元就能叩關 400 美元。

檢視過去 36 個月的表現，特斯拉兩度承受巨大拋售壓力，這是因為分析師質疑其基本面。

Gordon 表示，「隨著大家真的對特斯拉、對其基本面平靜下來後，你可以看到特斯拉跌了 37%，這非常符合上一次的跌幅，上次是下跌 34%，這非常對稱、非常技術性且可以預期。」

Gordon 預期特斯拉股價上漲且會再次測試去年 9 月的高點，他目標會衝破 400 美元，這意味著特斯拉股價距離目前價格還有 26% 上漲空間。

然而，也有較為悲觀的看法。

Washington Crossing Advisors 資產組合經理人 Chad Morganlander 上週四表示，特斯拉的資產負債表是任何長期收益的主要障礙。

「2018 年至 2019 年間，預計將會有很高的營收成長，但我們想看的是自由現金流成長，但他們似乎在未來 12 個月裡都無法達到自由現金流成長。」

Morganlander 補充說，債券市場也向特斯拉投資者發出了訊號。「我真的想看的一個指標是實際的信用指標，他們真的有 100 億美元債券會在 2025 年到期，這些債券的利率高於美國公債 400 個基點。」

穆迪和標普均給予特斯拉債信評等「負面」展望。

Morganlander 比喻，債信評等就像一氧化碳的監測器，「這不表示特斯拉的債信不會改善，但你真的要看到自由現金流產生，否則就不會改善，這也是股價走向的良好領先指標。」

特斯拉上一回自由現金流正值是在 2016 年 9 月當季，且尚未公布全年自由現金流正值過。