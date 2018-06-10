擴大共享市場？媒體：Uber收購美國最大共享單車公司Motivate

據 Axios 報導，美國打車巨頭 Uber 正在考慮收購共享單車企業 Motivate。在紐約營運的 CitiBike 和在舊金山營運的 Ford GoBike 都是後者旗下的「有樁」項目。

此前有報導稱，Uber 的競爭對手 Lyft 也在競購 Motivate，對其報價超過 2.5 億美元。

Axios 分析指出，這類收購舉動表明，目前打車公司們都在積極尋求新的增長點，探索城市出行方式的更多選擇。

Motivate 總部位於布魯克林，是美國覆蓋面最大的共享單車公司。該公司的服務覆蓋了波士頓、芝加哥、哥倫布、澤西、紐約、波特蘭、舊金山和華盛頓等城市。2018 年 5 月，該公司的單車使用次數為 318 萬次。

最近，Motivate 已經從 Generation Investment Management 等多家投資機構籌集了近 5000 萬美元資金，可以看出其發展勢頭良好。

這已經不是第一次傳出 Uber 布局共享單車領域的消息。4 月，Uber 公司就表示過他們欲收購「Jump Bikes」，是美國最早成立的共享單車公司之一，這家公司獨家承擔着舊金山市所有的無樁共享單車項目。Axios 消息稱，Uber 最近完成了對 Jump 的收購。

早前，Uber 曾深陷一系列負面問題，包括因財務問題而暫時難以上市、在亞利桑那州發生的無人駕駛汽車致死案件、以及各種高層人士變動。不過上月，Uber 發布的 2018 年第第一季財報顯示，似乎情況有所好轉，Uber 營收增長強勁，虧損減少。具體來看：

第一季收入達 113 億美元，較去年同期增長 55%；

公司利潤 25 億美元，較去年同期增長 67%；

調整後的 EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）虧損 3.04 億美元，較去年同期減少 49%；

調整後的凈虧損為 5.77 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』