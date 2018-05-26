恐慌繼續！意德10年期公債利差突破200基點 破高盛「警戒線」

此前已連續多日遭到拋售的義大利公債，似乎並沒有好轉的跡象。今天，該國公債殖利率創下四年新高。周五，義大利 10 年期公債殖利率繼續上揚，升破 2.5%，創四年來新高。目前，義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差擴大至 215 個基點，創 4 年來最大。

2 年期義大利公債殖利率一度大漲 39 個基點，漲至 0.67%，創三年多來新高。市場預期義大利風險的 2 年期意債，和同期德債利差擴大到 129 個基點，為 2013 年末以來最大利差，不到一個月內增擴了將近 100 個基點。

最近一輪義大利債券價格下跌，源自這一歐元區第三大經濟體向首個民粹主義政府邁進。5 月 23 日，隨著義大利總統馬達雷拉對組閣兩黨提出的總理人選—法學教授 Giuseppe Conte 亮出綠燈，該國公債也一路遭到拋售，殖利率持續走高。

隨著拋售的繼續，10 年期義大利公債與同期德國公債利差也超過了 200 個基點。目前，義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差擴大至 215 個基點，創 2014 年以來最大，突破高盛昨日設立的「警戒線」。

昨日，高盛提出了一個明確界定「最壞情況」門檻：要密切關注外溢效應從義大利公債向德國公債的傳播，特別是當利差超過 200 個基點時。

高盛指出，如果超過 200 個基點，系統性溢出到歐元區資產及其它資產的可能性或將增加。到目前為止，義大利的主權風險大部分停留在本國。事實上，10 年期德國公債未能跌破 50 個基點，而西班牙債券已經從低點上漲了 10 個基點。這符合對義大利不會成為系統性事件的長期預期。也就是，如果 10 年期利差高於 200 個基點，對其他歐元區主權國家的溢出效應可能會加劇。

金融時報援引花旗銀行分析師的觀點稱：

義大利是全球主要風險，預計隨著長期投資者的退出，義大利政府債券會被拋售。如果義大利政府挑戰德國的主導權，當前的動盪就會變成真正的危機。

『新聞來源／華爾街見聞』