美債務不斷攀升！全球最大避險基金創辦人示警：是時候考慮加密貨幣等替代美元了
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-31 08:15
全球最大避險基金橋水基金創辦人達利歐最新表示，美國債務持續膨脹最終恐導致美元 (DXY) 作為價值儲存手段的貶值，並稱是時候考慮更廣泛地接受加密貨幣等替代品了。
達利歐在達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 接受採訪時說：「我們現在的情況是，我們有太多的債務，而我們正在快速地生產債務。所以，是的，我們必須考慮替代貨幣。順便一提的是，這不只有個人在思考。許多國家和央行也正在考慮這個問題。將債券和債務作為一種資產持有，以及在組合中購買黃金和其他資產的變化是現實。」
達利歐指出，美債最壞情況尚未發生，川普政府延長減稅措施恐拉高債務水位。
這位億萬富翁投資人還認為，目前徘徊在 5% 附近的 10 年期美債殖利率只是上升的開始，恐令美股承壓，並使得更多資金轉向加密貨幣等領域。「也許最大的威脅威脅之一，便是跟美債有關的債券供需。」
認為美元霸主時代即將終結的也不止達利歐一人。摩根士丹利 (下稱大摩) 在最新報告中指出，儘管美元的主導地位席捲整個市場，但尋求拋售這一全球儲備貨幣的交易員多過預期。
大摩還建議賣空美元兌歐元、日元和英鎊，因美元料將走弱。「雖然看好美元的人很多，且在表達自己觀點上可能最直言不諱，但似乎有更多『默不作聲』的投資人有意賣出美元。許多人已經備妥資金，只在等待一個做空的信號。
不過，大摩給出的原因跟達利歐不同。該投行指出，今年 3 月前的通膨數據恐增加聯準會 (Fed) 降息可能性，且國會曠日持久的財政談判恐令看多美元者感到失望。
大摩策略師們還預估，川普貿易政策將出現更為溫和的結果，這也可能讓美元承壓。
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