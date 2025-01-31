美債務不斷攀升！全球最大避險基金創辦人示警：是時候考慮加密貨幣等替代美元了

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-31 08:15

‌



達利歐在達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 接受採訪時說：「我們現在的情況是，我們有太多的債務，而我們正在快速地生產債務。所以，是的，我們必須考慮替代貨幣。順便一提的是，這不只有個人在思考。許多國家和央行也正在考慮這個問題。將債券和債務作為一種資產持有，以及在組合中購買黃金和其他資產的變化是現實。」

‌



達利歐指出，美債最壞情況尚未發生，川普政府延長減稅措施恐拉高債務水位。

過去一年，比特幣 (BTC) 價格上漲了 165%，在川普去年 11 月勝選後，價格更是攀升至每枚 10 萬美元以上。

認為美元霸主時代即將終結的也不止達利歐一人。摩根士丹利 (下稱大摩) 在最新報告中指出，儘管美元的主導地位席捲整個市場，但尋求拋售這一全球儲備貨幣的交易員多過預期。

大摩還建議賣空美元兌歐元、日元和英鎊，因美元料將走弱。「雖然看好美元的人很多，且在表達自己觀點上可能最直言不諱，但似乎有更多『默不作聲』的投資人有意賣出美元。許多人已經備妥資金，只在等待一個做空的信號。

不過，大摩給出的原因跟達利歐不同。該投行指出，今年 3 月前的通膨數據恐增加聯準會 (Fed) 降息可能性，且國會曠日持久的財政談判恐令看多美元者感到失望。