政局動盪導致義大利、西班牙公債暴跌

周五，義大利兩年期公債殖利率日內漲 35 個基點至 0.66%，勢將創 5 年最大單日漲幅；並將創 2012 年歐債危機以來最大單周漲幅。義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差擴大至 215 個基點，創 2014 年以來最大，突破高盛昨日設立的「警戒線」。義大利藍籌股指數跌 2.2%。

義大利公債殖利率曲線平坦化加劇：

繼義大利之後，西班牙也傳來令市場不安的消息。

西班牙股指 IBEX 日內跌 2%；西班牙 10 年期公債殖利率日內漲 8 個基點至 1.47%，勢將創逾三個月來最大單日漲幅；西班牙 5 年期 CDS 漲至 65 個基點，為去年 10 月底以來新高，日內漲 4 個基點；西班牙 - 德國 10 年期公債利差擴大至 104 個基點，為 1 月初以來新高；日內擴大 12 個基點，為 2 月份來最大日內漲幅。

金融部落格 ZeroHedge 指出，目前歐豬五國（PIIGS）的債務危機再起，而這一次，歐洲央行行長德拉吉能做的很少。

周五，歐元承壓下跌，歐元對美元跌至 1.16。

本周五，據美聯社報導，因執政黨人民黨內部收賄案（Gurtel 腐敗案），西班牙社會黨已對首相拉霍伊提出不信任動議。

彭博社則援引西班牙公民黨（Ciudadanos）秘書長 Villegas 稱，公民黨將要求首相拉霍伊舉行選舉，若遭到拒絕，將支持針對拉霍伊的不信任動議。

此前一天，西班牙國家法院裁定，29 名商人及前人民黨官員犯有詐欺、逃稅、洗錢等罪行。在這份厚達 1687 頁的裁決書中，法院對人民黨毫不手軟，判決監禁年數總計達到 351 年，罰款金額高達 24.5 萬歐元。

Gurtel 腐敗案被視為西班牙現代史上最嚴重的腐敗案之一。法院認為，至少在 2008 年之前，人民黨都在營運行賄基金。而拉霍伊在作證時否認了解相關計劃。法院因此對拉霍伊的可信程度提出質疑。

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