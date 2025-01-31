CallKit爆發！蘋果iOS與華為鴻蒙雙雙支持 「微信電話」睽違7年終於回歸

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-31 09:07

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中國國民級社交應用程式微信在農曆年前進行系統重大更新，啟動大規模內測的行動更重新激起外界對 CallKit 等系統級網路電話介面的關注，但在專家實測後發現，微信測試的並非是 Callkit，而是 LiveCommunicationKit，亦即 LiveCommunicationKit 相當於 Callkit 的精簡版。

Call Service Kit 簡稱 Callkit，是一項圍繞互聯網應用集成系統通話的服務框架，使用 Callkit 的微信使用者可以像撥打電話一樣發送語音通話請求，且通話記錄會被保留到系統中，方便隨時查找。

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更重要的是，CallKit 允許開發者創建應用程式來幫助用戶識別和阻止垃圾來電，像是某些反騷擾電話應用就利用 CallKit 框架，讓未知號碼來電直接被標記或攔截。這樣一來，很多詐騙電話或高風險通話，都能被快速標記，減少電話詐騙風險。

Callkit 最早出現在蘋果 (AAPL-US) WWDC 2016 開發者大會上，是當時 iOS 10 作業系統的王牌功能，但在 2018 年，微信 CallKit 被關閉，中國國內的 iOS 用戶無法再繼續使用，之後幾年微信雖曾多次小範圍灰度測試 CallKit 功能，直到最近才有較大進展。

目前，在 iOS 上，Skype、Line、微信等即時通訊工具已支援 Callkit，華為的鴻蒙則相對較少，但微信已有推進接入的計畫，阿里巴巴旗下的即時通訊工具釘釘也已宣布支援。

上周三 (22 日)，釘釘在官網上宣佈全面支援 iOS 和鴻蒙 HarmonyOS NEXT 系統 CallKit 功能，並稱手機螢幕即便鎖上也不會錯過語音來電。

作為全新作業系統的純血鴻蒙已準備 Call Kit 介面，自最新的 API 14 版本開始，原本的 Call Kit 更名為 Call Service Kit，華為也確定該功能中文名稱為「通話服務」。

根據鴻蒙作業系統開發指南的敘述，Call Kit(通話服務) 可供給 VoIP 通話類應用的 VoIP 通話管理服務。VoIP 通話類應用可通過集成 Call Kit，實現便捷來電接聽功能。

微信作為中國最重要的通訊工具，其語音通話功能早已成為使用者生活中不可或缺的一部分。根據《2018 微信數據報告》，微信每天成功完成 4.1 億次音視頻通話，展現出巨大的使用者需求和市場潛力。因此，微信支援使用系統電話接聽語音意味著體驗會進一步提升。

對 iOS 系統來說，微信 CallKit 適配的重要性不言而喻，不僅優化高頻率應用的用戶體驗，也進一步鞏固蘋果的高端設計形象，尤其是對商務人士和經常使用微信通話的使用者，CallKit 的整合帶來便捷性和系統一致性的雙重提升。

與此同時，微信 CallKit 的適配也可能為鴻蒙生態帶來一定壓力。相比 iOS，鴻蒙系統的 CallKit 介面功能更為全面且開放，但微信是否會優先適配鴻蒙 CallKit 仍未知，Android 作業系統尚未推出類似 CallKit 統一標準，這讓鴻蒙和 iOS 在這一領域相互競爭。