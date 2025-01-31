〈美股盤後〉川普又提關稅 三大指數踉蹌 漲幅收斂

鉅亨網編譯許家華 2025-01-31 08:42

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美股周四 (30 日) 波動收高，係因市場對川普總統徵收加拿大和墨西哥 25% 關稅的評論做出反應，股市在交易的最後半小時內出現反彈。

美股三大指數原本走高，但當川普向媒體表示計劃對加拿大和墨西哥徵收 25% 的關稅時，三大指數突然下跌。川普隨後表示，將於周四晚間就此類關稅的細節做出決定，並將於 2 月 1 日生效。

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美股周四 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 168.61 點，或 0.38%，收 44,882.13 點。

那斯達克指數上漲 49.43 點，或 0.25%，收 19,681.75 點。

S&P 500 指數上漲 31.86 點，或 0.53%，收 6,071.17 點。

費城半導體指數上漲 112.43 點，或 2.29%，收 5,030.53 點。

NYSE FANG + 指數下跌 150.07 點，或 1.10%，收 13,501.38 點。

焦點個股

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.88%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.54%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.36%。

特斯拉 (TSLA-US) 公佈第四季調整後 EPS 73 美分，低於分析師預期的 77 美分(FactSet 查訪數據)，銷售額年增 2% 至 257 億美元，但低於市場預期的 273 億美元。汽車毛利率也自第三季的 20.1% 下降至 16.6%。然而，在執行長馬斯克稱今年特斯拉銷售額可能成長 20% 至 30% 後，激勵其股價上漲 2.8%。他說：「我認為 2026 年將是史詩般的一年，2027 年和 2028 年將是荒謬的一年」。

微軟 (MSFT-US) 公布第二財季獲利和營收均高於華爾街預期，但以固定匯率計算，Azure 雲端運算業務的成長率僅 31%，低於預期的 32%。同時，本季資本支出為 158 億美元，高於預期的 156 億美元，也比去年同期的 97 億美元還多。執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示：「我們正在整個技術堆疊中進行創新，幫助客戶實現人工智慧的全部投資回報率 (ROI)，以抓住未來的巨大機會。」但其第三財季的財測仍令人失望，因此周四股價下挫 6.18%。

臉書和 IG 母公司 Meta Platforms (META-US) 公佈第四季 EPS 8.02 美元，高於分析師預測的 6.76 美元，銷售額年增 21%，達到 484 億美元。然而，Meta 預估第一季營收將在 395 億美元至 418 億美元之間，其中值低於分析師預期的 417.3 億美元，因此股價漲幅收斂至 1.55%。

聯合包裹服務公司 (UPS-US) 公布第四季調整後 EPS2.75 美元，超過預期的 2.53 美元，但營收 253 億美元，低於市場普遍預期的 254 億美元。由於 UPS 宣布 2026 年下半年將減少其與最大客戶亞馬遜 (AMZN-US) 的貨運量 50%，導致股價應聲重挫 14%。

建築設備製造商 Caterpillar (CAT-US) 公布第四季獲利和營收均高於分析師預期，但 2025 年的營收預期 641 億美元，略低於 2024 年，也不及分析師預期的 648 億美元，導致股價下跌 4.6%。

輝達 (NVDA-US) 繼周三下跌 4% 之後，今日又下跌 1%。彭博報導稱，川普政府考慮對輝達向中國出售晶片實施額外的限制，限制範圍擴大到輝達 H20 晶片，知情人士稱目前已開始進行初步談判，而輝達發言人則稱公司已準備好與政府合作，在人工智慧領域「推行自己的道路」。

IBM (IBM-US) 公布第四季營收年增 1%，達到 175.5 億美元，並歸功其人工智慧策略的強勁成長。董事長兼執行長 Arvind Krishna 表示，IBM 的生成式 AI 業務額已超過 50 億美元，較第三季成長近 20 億美元。調整後 EPS 3.92 美元，優於預期的 3.78 美元，激勵股價大漲 13%。

生產和服務用於半導體製造設備公司科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 公布，第二財季獲利和營收較上年同期有所增長，推動其股價上漲 7.4%。Lam Researc 第二財季調整後 EPS 91 美分，超過預期的 88 美分，營收成長近 17% 至 43.8 億美元，超過預期的 43.2 億美元。此外，第三財季的財報也高於預期。

周三晚上，一架載有 60 名乘客和 4 名機組人員的美國航空地區型飛機與一架軍用直升機相撞，在華盛頓特區附近墜毀，該直升機上載有 3 人，目前均尚未發現倖存者。美國航空 (AAL-US) 股價下跌 2.48%。

家電製造商惠而浦 (WHR-US) 第四季轉為虧損，並發布 2025 年獲利和營收預期均低於華爾街預期，股價應聲下挫 16%。