〈潛力股〉鉅祥AI應用挹注成長營收挑戰新高 股價站上短期均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-31 08:10

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沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 2024 年營收 66.09 億元，改寫歷年營收次高紀錄，年增 達 15.02%，鉅祥今年第二季起將陸續有海內、外陸續有三座新廠加入，同時在 AI、雲端高速運算應用需求的增加之下，將明確挹注成長動能向上挑戰新高。

在全球資料中心、雲端運算的高度 AI 需求帶動之下，鉅祥目前 AI 應用占比已達 15%，並在產業趨勢正向且接單順暢，訂單能見度可達今年第二季，且客戶並已要求第二個廠區支應生產，對 2025 年營運的挹注極大。

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鉅祥在 2025 年第二季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，同時，菲律賓廠的新建置，目前規劃加入電鍍製程，有利於吸引更多新客戶的下單。

鉅祥 2025 年營運動能最明確的就是 AI 應用，鉅祥供貨主要是主機機房所需如電池備援系統用等的金屬機構件，估計佔營收比重約 15%，同時，並一定程度帶動相關 AI 連接器訂單的接單。鉅祥對這類產品訂單生產則以上海廠區負責生產後出口組裝，依目前來看，AI 相關產品訂單能見度可到 2025 年第二季。

同時，鉅祥因應生產區域的分散與未來成長需求，客戶確實已提出是否有其他廠區可配合生產的可能，而台灣新開出的產能剛好可以支應，況且 AI 應用產品毛利也優於其他產品。

鉅祥 2024 年前三季各產品類別營收占比，工業與其他占比上升到 33%、車載應用上升到 23%、網通相關應用占 10%、PC/NB 15%、消費性電子 19%，等於非 3C 電子比重已過半，在應用產品結構的有利變化加上營收規模增長與內部推升改善，是今年毛利率成長的關鍵。

鉅祥 2024 年前三季營收 49.15 億元，毛利率 32.88%，年增 4.56 個百分點，稅後純益 7.97 億元，勝過 2023 年全年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。

鉅祥 2025 年 1 月 22 日收盤價報 84.6 元，股價已站上 5 日、10 日及月線，上方季線壓力在 86.41 元。