騰訊夥廣州打造金融風險預警平台 股價先漲後跌

騰訊 (0700-HK) 與廣州市金融局簽署戰略合作框架協議，雙方將聯手優化廣州地區的金融安全大數據風險預警平台－靈鯤，透過金融風險識別和監測預警，提升金融監管效率。與此同時，騰訊旗下騰訊雲又宣布，下調核心產品價格，當中數十種 AI 應用服務更能夠免費接入。

騰訊股價昨 (23) 日先漲後跌，早盤一度逆市上漲 1.56%，高見港幣 414 元，尾盤急回，收報港幣 407 元，跌 0.25%。

騰訊股價

《星島日報》報導，騰訊將與廣州市金融局一起成立金融聯合實驗室，一方面深化監管產品的研發，預警金融風險，提升對持牌金融企業科技監管的水平，將雲計算、大數據等手段融監管科技；另一方面，雙方會在金融科技創新上持續投入，共同提升廣州市乃至廣東省金融科技的應用水平。

騰訊主席兼首席執行官馬化騰建議，要推動監管部門與互聯網技術企業間的密切合作，加強金融監管科技 (Reg Tech) 建設。當金融機構大範圍採用金融科技時，如果監管部門不採用，則將會面臨更嚴重的信息不對稱、更高級的監管套利、更嚴重的系統性風險。

與此同時，騰訊雲宣布下調核心產品價格，當中數十種 AI 應用服務更能夠免費接入。騰訊指出，新一輪的核心產品價格下調，涉及產品包括雲服務器 (CVM)、內容分發網絡(CDN)、數據庫、對象雲存儲(COS) 等。

騰訊雲 CVM 多款產品降價，AMD 標準型實例降價 30%；CDN 官網全線降價，最高降幅達 20%。此外，COS 存儲西南區，包括成都、重慶則降價 24%，其產品價格低於行業均價 33%。