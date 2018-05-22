傳融資協議嚴禁螞蟻金服投資 騰訊京東：傷害投資人

傳阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻金服快將完成最新一輪融資，有關融資協議將規定螞蟻金服投資者不准投資騰訊 (0700-HK)、京東(JD-US) 的股份，以及兩者旗下如美團點評等。

《華爾街日報》引述知情人士透露，螞蟻金服正準備結束一輪 100 億美元 (約港幣 785 億港元) 的私募融資，公司最新估值達 1500 億美元(約港幣 1.18 兆元)。根據融資協議，更列明不准螞蟻金服的投資者投資或增持集團的競爭者，包括騰訊及京東的股份。

據消息人士稱，美國華平投資集團 (Warburg Pincus)、凱雷投資集團(Carlyle Group LP)、新加坡淡馬錫、加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB) 有份參與該最新一輪融資；投資公司 Tiger Global Management LLC 認為該融資條款難以接受，決定退出。

香港《明報》引述投資者及律師表示，螞蟻金服開出嚴苛的投資限制實屬罕見，顯示市場對螞蟻金服股份需求旺盛，部分想入股的投資者或因資金不足或支持騰訊的關聯公司而被拒之門外。

報道還提到，除騰訊及京東外，螞蟻金服新投資者亦不可投資阿里的競爭對手美團點評及拼多多。

針對有關消息，報導引述騰訊發言人表示，騰訊未對投資者提出任何限制，並認為這種限制對未上市的公司不公平，亦會傷害投資者。

京東發言人說：「對於一家自稱不擔心我們的公司來說，它無疑地正花大量時間擔心我們」。

螞蟻金服對上述報導未予置評。

市場已多次傳出螞蟻金服正進行上市前的新一輪融資，傳聞融資金額由 50 億美元 (約港幣 392 億元) 增至 90 億美元(約港幣 706 億元)，昨日則傳出的 100 億美元(約港幣 785 億元)。

市場預料，螞蟻金服或於明年初到香港或大陸上市。

